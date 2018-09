Dreigend stroomtekort van de baan? Tihange 1 vanaf midden november weer beschikbaar door vervroegd onderhoud

Engie-Electrabel zal het onderhoud van de kerncentrale van Tihange 1 vervroegen. Door die ingreep zouden halverwege november toch twee in plaats van één kerncentrales stroom kunnen leveren.

Foto: EPA-EFE

Engie Electrabel, de uitbater van de Belgische kerncentrales, vervroegt het onderhoud van Tihange 1. Daardoor zal de centrale twaalf dagen sneller weer beschikbaar zijn. Dat meldt het bedrijf vrijdag.

Waar het onderhoud aanvankelijk gepland was van 20 oktober tot 29 november, zal het nu plaatsvinden van 13 oktober tot 17 november.

Dreigend stroomtekort

Het Federaal Planbureau waarschuwde deze week dat we afstevenen op een energietekort deze winter. Vanaf november zouden namelijk zes van de zeven kerncentrales platliggen voor onderhoud en herstellingswerkzaamheden.

Minister van Energie Marie Christine Marghem dacht deze week een oplossing gevonden te hebben voor het dreigende tekort. Uit een berekening van netbeheerder Elia bleek de extra verzamelde stroom echter bij lange niet toereikend. Zelfs als we alle restjes stroom bijeenschrapen, gaat het licht uit, luidde de conclusie.

Stroomtekort nu afgewend?

Engie Electrabel vervroegt nu dus de onderhoudswerkzaamheden. Dat betekent dat de periode waarin er maar één kernreactor draait - Doel 3 met een capaciteit van 1.006 megawatt -, wordt ingekort. Vanaf midden november moet ook Tihange 1 weer stroom leveren. Die reactor heeft een capaciteit van 962 megawatt.

Is daarmee het dreigende tekort afgewend? Dat is nu nog niet te zeggen, stelt Marleen Vanhecke, woordvoerster van netbeheerder Elia.“Het is een positieve bijdrage, die de zaken niet gaat verslechteren”, zegt Vanhecke. “Elke gevonden megawatt is een positieve bijdrage.”

Maar de maatregel is één van de oplossingen die door werkgroepen van Engie-Electrabel, net als de taskforce van minister Marghem, naar voren worden geschoven. Pas als Elia alle elementen kent zal er een berekening kunnen worden gemaakt om te bepalen of er voldoende stroom zal zijn deze winter.

Foto: EPA-EFE

“Engie-Electrabel laat kerncentrales verkommeren”

Een anonieme medewerker kaartte vrijdagochtend nog bij VRT NWS en RTBF aan dat Engie-Electrabel zijn kerncentrales heeft laten verkommeren. “Ondanks alarmerende rapporten is beslist om sinds midden jaren ‘90 niets meer te doen, hetgeen overeenkomt met de overname van Electrabel door Suez. Winst is topprioriteit geworden en investeringen in onderhoud werden zo veel mogelijk uitgesteld”, klonk het.

De kerncentrale-uitbater reageerde “zeer verbaasd” op die aantijgingen. “Dat is fout en onaanvaardbaar”, zei een woordvoerster onder meer.

Foto: Photo News

Heropstart overige kernreactoren

De overige vijf Belgische kernreactoren (buiten Doel 3 en Tihange 1) liggen stil om diverse redenen. Engie verwacht dat Doel 1, Doel 2 en Doel 4 in de loop van december heropgestart zullen worden. Voor Tihange 3 wordt voorlopig 1 maart als heropstartdatum naar voren geschoven, Tihange 2 zal naar verwachting stilliggen tot 31 mei.