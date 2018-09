Stateloze Thaise voetballertjes krijgen paspoort en vertrekken op wereldtournee (en dat levert kritiek op)

Alle leden van het jonge voetbalteam dat op spectaculaire wijze uit de Thaise grot gered is, hebben een paspoort gekregen. Enkelen van hen bleken na de redding immers stateloze vluchtelingen te zijn. Een nobele daad, zou je kunnen denken, maar de gunst heeft een wrange smaak. Zij kregen immers enkel officiële papieren, zodat ze op wereldtournee zouden kunnen gaan.

Drie jongeren van 13, 14 en 16 jaar en hun 25-jarige voetbalcoach hadden voor hun tijd in de grot tevergeefs het Thaise burgerschap aangevraagd. Een paspoort kregen ze niet, deels omdat er documenten ontbraken. Daardoor moesten ze stateloos door het leven gaan. Na de redding in juli dienden ze meteen een nieuwe aanvraag in.

De stateloze Adul Sam-on (14) was de enige die Engels sprak. Met een onvoorstelbare beleefdheid beantwoordde hij de vragen van de redders, terwijl hij alles doorspeelde aan zijn vriendjes. De klok tikte, er was geen tijd voor communicatiefouten: dankzij hem verliep de reddingsactie zo efficiënt. Foto: ap

Nu heeft de regering toch besloten om de vier jongeren officieel staatsburgerschap te geven, al zei districtshoofd Somsak Kanakam “dat de redding uit de grot hen geen voordeel heeft opgeleverd”. Ook de veertienjarige vluchteling Adul-Sam, die een belangrijke heldenrol speelde tijdens de actie, kreeg een paspoort.

Die identiteitspapieren hebben ze broodnodig, wanneer ze op wereldtournee vertrekken. Het is immers de bedoeling dat de twaalf jongeren en hun trainer deze week naar Argentinië vertrekken. Daar mogen ze de zomereditie van de Jeugd Olympische Spelen bezoeken. Later reizen ze door naar New York, waar ze minstens één televisieoptreden zullen maken.

Welzijn versus winst

Die beslissing van de regering kan op veel kritiek rekenen. Niet omdat de jongens nu mogelijks vlotter het staatsburgerschap hebben gekregen, maar omdat die beslissing vooral gebaseerd blijkt op winstbejag. Het verhaal van de jongens in de Thaise grot levert het land en de omgeving immers heel wat publiciteit, toerisme en geld op. Volgens tegenstanders wordt er te weinig gedacht aan het welzijn van de jongens.

Begin juli werden de jongeren bijvoorbeeld opgevorderd om door een replica van een grot te kruipen in Bangkok. Zij moesten de traumatische ervaring herbeleven om een tentoonstelling te kunnen opzetten in de Thaise hoofdstad. Naast de donkere bruine tunnel moesten zij ook tien meter lang het gesimuleerde geluid van druipend water aanhoren, iets wat psychologen als een marteling beschrijven.

Experts zeiden dat de jongens minstens zes maanden zouden moeten krijgen om te alles te verwerken, maar de Thaise was regering zo gretig in het delen van hun ultieme goed-nieuwsverhaal dat de jongens nu overal ten lande opgevoerd worden voor publieke verschijningen en interviews.

De jongen verschijnen op verschillende openbare gelegenheden, iets wat experts en de Chileense mijnwerkers afraden. Foto: EPA-EFE

Ook de Chileense mijnwerkers, die in 2010 met 33 collega’s 69 dagen vastzaten in een ingestorte mijn, maken zich zorgen over de jongens. “Jullie zijn bevrijd, maar de zwaarste beproeving begint nu”, vertelde Luis Urzua. “We werden overweldigd door de aandacht. Die Thaise jongens en hun families zullen de capaciteit niet hebben om daarmee om te gaan. Wij konden het niet, en wij waren dan nog volwassenen.” Vandaag kampen ze met psychologische problemen, zagen ze hun relatie vaak op de klippen lopen, en ze leven nog steeds in armoede.

En die anderen dan?

Bovendien zijn er meer dan 400.000 statelozen in Thailand, die geen staatsburgerschap krijgen en zo in slechte omstandigheden moeten leven. Dat blijkt uit cijfers van het VN-Vluchtelingenagentschap (UNHCR). Volgens andere schattingen zou het zelfs om 3,5 miljoen inwoners gaan.

“Hoewel er beterschap in zicht is, hebben staatloze mensen voorlopig nog te veel problemen met het verwerven van basisrechten”, aldus Hannah Macdonald, de woordvoerder van UNHCR. Zonder geboortecertificaat en paspoort zal Adul nooit mogen trouwen, nooit een job krijgen, nooit een bankrekening kunnen openen, nooit kunnen reizen, nooit kunnen stemmen en nooit een huis kunnen kopen.

Maar gestructureerde plannen om hun situatie te verbeteren zijn er niet. Tegenstanders vinden het dan ook bijzonder jammer dat de regering daar geen prioriteit van maakt, nu ze dat voor de voetballers ook doen.

De twaalf jeugdvoetballers tussen de 11 en 17 jaar oud en hun coach brachten op 23 juni ondanks het regenseizoen een bezoek aan het grottencomplex Tham Luang-Khun Nam Nang Non in het uiterste noorden van Thailand. Ze werden echter verrast door het snel stijgende water, dat de enige weg naar buiten blokkeerde. Pas na 17 dagen konden de laatsten van hen op 10 juli door duikers bevrijd worden. De hele wereld volgde hun spannende en spectaculaire reddingsoperatie.