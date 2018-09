Bruno verkoopt zijn stem voor de verkiezingen: “Nu is het mijn beurt om mijn zakken te vullen”

Poperinge - “De politici zitten toch alleen maar in onze zakken, nu is het mijn beurt om er mijn voordeel mee te doen.” Een opvallend statement van Bruno Vandevoorde uit Poperinge, die zijn stem verkoopt via 2dehands.be.

“Het is ludiek bedoeld. Maar in tegenstelling tot vroeger, interesseert politiek mij niet meer. Ik heb het gevoel dat het niet meer om de mensen draait. Erger zelfs: politici lijken me steeds mensvreemder te worden. Maar je bent nu eenmaal verplicht om naar het stemhok te gaan. Dus waarom niet mijn stem verkopen. De politiek zit toch alleen maar in onze zakken, dus nu is het mijn beurt om er mijn voordeel mee te halen. De hoogstbiedende mag kiezen op wie ik stem”, zegt Bruno Vandevoorde uit Poperinge.

Het aanbieden van een stem is op zich niet strafbaar. Maar van zodra ze gekocht of verkocht wordt, riskeren beide partijen wel een straf. De koper riskeert zelfs tot een maand cel. “Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Bekijk het als een uit de hand gelopen grap. Want het is nu wel duidelijk dat ik mijn stem beter niet verkoop”, aldus nog Bruno.