Luc geeft toe dat hij te snel reed, maar 914 km/u is toch wat overdreven. Toch moet hij naar de rechtbank

Luc H. geeft toe: “Ik reed te snel.” Hij betaalde een boete, “einde verhaal”, dacht hij. Enkele dagen later krijgt hij een dagvaarding in de bus. Volgens het document moet hij zich gaan verantwoorden voor de politierechtbank omdat hij 914 km/u reed.

914 km/u. Dat is sneller dan een TGV, een F1-wagen of passagiersvliegtuig. Luc H. is formeel, hij bestuurde géén van eerder genoemde voertuigen toen hij een snelheidsovertreding beging ter hoogte van Oudergem. “Ik reed ter hoogte van wegenwerken toen ik geflitst werd”, vertelt hij aan La Meuse. “Ik reed 85 km/u en daar is 70 km/u toegelaten.” De man betwist de feiten niet, hij kreeg een voorstel tot minnelijke schikking in de bus en betaalde die netjes op tijd om verdere boetes en gerechtskosten te mijden. Zijn verbazing was dan ook danig groot toen enkele dagen later een dagvaarding in zijn bus viel.

Luc reageerde verbolgen. Hij betwiste de feiten niet en hij had alles netjes op tijd betaald. Om onbekende redenen was zijn snelheidsovertreding plotsklaps een stuk zwaarder. “Toen ik dat zag, was ik aan de grond genageld. Ik waande me even in een film.” Zo reed hij volgens de dagvaarding geen 85, maar wel 914 km/u. Gecorrigeerd is dat 859 km/u.

“Dit is onaanvaardbaar”, foetert Luc nog in La Meuse. “In een land waar de administratie zo duur is, vind ik het bijzonder spijtig dat niemand deze fout opgemerkt heeft. Ik heb een klacht ingediend bij de orde van gerechtsdeurwaarders, want zij hebben duidelijk hun werk niet gedaan.”

Een woordvoerder van de Brusselse verkeerspolitie erkent dat het om een fout gaat, maar desondanks zal Luc zich in oktober moeten verantwoorden voor de politierechtbank. “Ik ga een schadevergoeding eisen. Deze grap heeft met al 1500 euro gekost aan advocaten, verplaatsingskosten et cetera.” Een rijverbod of extra boete zit er voor Luc niet in. “Het betreft waarschijnlijk een tikfout”, zegt zijn raadsman, “en omdat er sprake is van een procedurefout kan mijn cliënt niet vervolgd worden.”