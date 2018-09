Zo reageren de Antwerpse kopstukken op de peiling van Het Nieuwsblad

Antwerpen - N-VA blijft de grootste partij, maar zakt onder de 30%, Groen wint en wordt de tweede partij. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een exclusieve peiling van Het Nieuwsblad naar het stemgedrag in Antwerpen. We vroegen de lijsttrekkers van de partijen uit ’t Stad wat ze van die peiling vinden.

Volgens de peiling staat N-VA in Antwerpen een verlies te wachten van ruim zeven procent, tot nipt onder de 30 procent. Daarmee blijft ze wel de grootste partij. Tegelijk gaat Groen (19,2 procent) fors vooruit en houdt sp.a (16 procent) vrij goed stand, ondanks de schandaalsfeer van de voorbije maanden. CD&V (7,1 procent) en Open VLD (5,8 procent) blijven op eenzelfde score hangen. Het resultaat is dat de huidige bestuurscoalitie haar meerderheid zou verliezen. Te­gelijk is aan de linker­zijde ook geen logisch alternatief mogelijk.

BART DE WEVER (N-VA)

Volgens de peiling van Het Nieuwsblad zakt N-VA van 37,7 naar 29,9 procent. Bart De Wever, zittende burgemeester in Antwerpen reageert: “Als de peiling realiteit zou zijn, toont ze hoezeer een stem voor het Vlaams Belang de kans vergroot op een roodgroene burgemeester met de PVDA in de coalitie. Ik blijf vastberaden om verder te doen om Antwerpen veiliger, mooier, bereikbaar en economisch sterker te maken.”

Op de vraag hoe Bart De Wever na de verkiezingen denkt een meerderheid te vormen antwoordt hij: “Ik ga deze stad niet met extremistische partijen langs links of rechts besturen. Ik ga geen democratische partijen uitsluiten. De stad moet bestuurd worden, maar wij hebben een duidelijke ambitie om een centrumrechts bestuur verder te zetten dat coherent en logisch is.”

FILIP DEWINTER (Vlaams Belang)

In 2006 haalde het Vlaams Belang nog 33,5 procent in Antwerpen. Zes jaar geleden zakte de partij naar 10,2 procent. Volgens de peiling van Het Nieuwsblad stijgt ze op 14 oktober weer. Een beetje. Naar 11,6 procent.

“We zijn daar gematigd tevreden mee”, zegt kopstuk Filip Dewinter. “Al mag het gerust nog wat meer worden; meer schapen die even naar de N-VA zijn geweest mogen terugkeren naar de stal. Maar veel belangrijker is de vaststelling dat het N-VA zo fel zakt. Als De Wever een rechts bestuur wil, zal hij toch eens met ons moeten praten. Dat is de belangrijkste conclusie van jullie peiling. Wij zijn bereid te praten. We willen zelfs gedoogsteun geven.”

WOUTER VAN BESIEN (Groen)

Groen maakte een valse start, deze campagne. De partij zou eerst in kartel met de SP.A naar de kiezer trekken, maar de affaire Tom Meeuws (zie lager) strooide roet in het eten. Maar zie: Groen doet het bijzonder goed volgens de peiling. Ze stijgen van 7,9 naar 19,2 procent.

“Natuurlijk zijn we daar heel blij mee”, zegt lijsttrekker Wouter Van Besien. ‘We voelen duidelijk dat de ommekeer is ingezet: de coalitie verliest, wij winnen. In het scenario van de peiling is het mogelijk een linkse meerderheid te vormen. Iedereen weet dat wij willen besturen met SP.A, CD&V, Open VLD en PVDA. Een coalitie met N-VA is niet mogelijk. Wij willen onder andere gezonde lucht en betere woonkansen voor meer mensen. Dat staat haaks op wat N-VA wil.”

JINNIH BEELS (SP.A)

SP.A trok zes jaar geleden in kartel met de CD&V naar de kiezer. Deze keer zou SP.A een kartel met Groen aangaan. Maar na het uitbreken van het schandaal met Tom Meeuws (onduidelijke facturen als directeur bij De Lijn Antwerpen) barstte dat kartel en ging SP.A alleen door. Niet Meeuws maar de onafhankelijke Jinnih Beels werd aangeduid om de lijst te trekken.

Volgens de peiling van Het Nieuwsblad haalt SP.A opnieuw 16 procent. Ondanks alle heisa zakken de socialisten niet door het ijs. “Wij voelen op straat al dat de Antwerpenaar een ander bestuur wil, dat er niet alleen is voor de elite maar ook voor de gewone Antwerpenaar. Het wordt ook zeer geapprecieerd dat ik enkel maar met Antwerpen bezig ben en de blik niet constant op het federale niveau hou, zoals zoveel andere Antwerpse kopstukken”, zegt Beels.

KRIS PEETERS (CD&V)

De christendemocraten schuiven deze verkiezingen vicepremier Kris Peeters naar voren in de kiesstrijd. Peeters maakte een valse start met de omstreden joods-orthodoxe kandidaat Aron Berger. Volgens de peiling van Het Nieuwsblad zou CD&V uitkomen op 7,1 procent. Kris Peeters is daar niet ongelukkig mee: “We gaan erop vooruit. Bij de vorige peiling zaten we op vijf procent. Nu zitten we toch twee procent hoger.”

PETER MERTENS (PVDA)

Volgens de peiling stijgt de PVDA van 8 naar 8,3 procent. “Dat is goed maar niet genoeg”, zegt kopstuk Peter Mertens. “We willen een double digit-uitslag. Dus minstens tien procent. Maar hoe dan ook, het ziet er nu toch naar uit dat wij de sleutel tot een linkse coalitie in handen hebben. Als Groen en SP.A niet willen samen besturen met N-VA kunnen ze niet om ons heen. En hoe hoger onze score hoe sterker het linkse blok.”

PHILIPPE DE BACKER (Open VLD)

Coalitie-partij Open VLD zou licht stijgen van 5,5 naar 5,8 procent. Kopstuk Philippe De Backer reageert: “De verkiezingen zijn nog twee weken ver. Nog tijd om stemmen te winnen. Maar wij kunnen kingmaker worden. Zowel links als rechts.”

Onze politiek journalist Pieter Lesaffer analyseert de resultaten van de peiling in Antwerpen.