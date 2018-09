Betoging van ruim 10.000 ambtenaren loopt uit de hand: agent gewond, waterkanon ingezet

Brussel - Tijdens de ambtenarenbetoging in Brussel is het aan het begin van de Wetstraat tot schermutselingen gekomen tussen brandweermannen en politieagenten. Een vriendelijk gebaar om elkaar de hand te gaan schudden ontaardde toen de oproerpolitie aankwam. De politie telt goed 10.000 ambtenaren die vrijdag door Brussel trekken om een nieuwe regeling van de ziektedagen aan te klagen.

Aan de afsluiting aan de Wetstraat werd de aandacht van de manifestatie afgeleid door een groep brandweermannen die beslisten de hand te gaan te gaan schudden van enkele collega-politieagenten. De oproerpolitie kwam ter plaatse en de initiële “tous ensemble” ontaarde toen de brandweermannen besloten om de prikkeldraadhekken even op te pakken en te verplaatsen. Het kwam tot kleine schermutselingen en de politie gebruikte traangas en gebruikte even het waterkanon. Verschillende brandweermannen, maar ook persfotografen, werden getroffen door het traangas. Een agent raakte gewond aan het hoofd.

Ziektedagen

De ambtenarenbetoging werd vrijdag om 11.30 uur op gang getrokken richting het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (allebei N-VA). Ruim tienduizend mensen zijn aanwezig, meldt de politie.

“Ik had niet verwacht dat de opkomst zo massaal zou zijn, want het was kort dag”, zegt Ilse Heylen van ACV Openbare Diensten. “Dit is een duidelijk signaal dat het zwaar op de maag ligt. We gaan duidelijk maken aan de ministers dat er andere prioriteiten zijn dan raken aan het statuut van brandweermannen, politieagenten en militairen die elke dag hun leven op het spel zetten, zeker omdat ze amper misbruik maken van de ziektedagen.”

De ambtenarenbetoging staat in het teken van de aanpassing van het ziekteverlof bij de ambtenaren. De federale regering wil het systeem van de 21 ziektedagen die per jaar opgespaard kunnen worden tegen 1 januari volgend jaar afschaffen.

Het parcours van de manifestatie loopt onder meer via de Albert II-laan, de kleine Brusselse ring van Rogier tot aan de Naamsepoort, de Naamsestraat, het Koningsplein en de Kunstberg. Aan het einde zullen de vakbondsleiders de betogers toespreken.