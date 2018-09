Nederlandse pilotenvakbond sleept Ryanair voor rechter wegens inzet stakingsbrekers

BRUSSEL - De Nederlandse pilotenvakbond VNV sleept luchtvaartmaatschappij Ryanair voor de rechter vanwege de inzet van stakingsbrekers vrijdag tijdens een pilotenstaking. Ondanks de staking zijn vrijdagochtend twee vluchten van Ryanair vanaf Eindhoven Airport toch vertrokken, terwijl de rechter de inzet van stakingsbrekers verboden heeft.

VNV vermoedt dat Ryanair onder andere Belgische piloten inzet om zoveel mogelijk vluchten te laten doorgaan. Als het aan de pilotenvakbond ligt, dient de rechtszaak tegen Ryanair volgende week.

De rechtbank in Haarlem bepaalde eerder dat Ryanair stakingen niet mag breken als acties ten minste 72 uur van tevoren zijn aangekondigd. Met het oog op nog meer stakingen wil VNV Ryanair met een spoedprocedure aan die uitspraak houden.

Foto: AFP

“Onbetrouwbare partij”

“Ryanair heeft wederom aangetoond dat het een onbetrouwbare partij is die uitspraken van de rechter naast zich neerlegt. We staken liever niet maar strijden voor betere arbeidsvoorwaarden”, aldus een VNV-woordvoerder.

Het conflict van de piloten met Ryanair draait vooral om de arbeidsvoorwaarden die de Ierse budgetmaatschappij hanteert. Verder vinden de bonden in alle betrokken landen dat de lokale arbeidswetgeving van kracht moet zijn op de arbeidscontracten. De vijftig Nederlandse Ryanair-vliegers vallen tot dusver onder soepelere Ierse wetten.

Foto: Photo News

Volgens het vluchtschema zijn vrijdag tot dusver achttien vluchten van en naar Eindhoven Airport geannuleerd. Een vliegtuig naar Londen bleef vrijdagochtend op het allerlaatste moment aan de grond waardoor tientallen reizigers gedupeerd werden.

Brussels Airport en Charleroi

In België zijn op Brussels Airport elf aankomsten en elf vertrekken geannuleerd. En op de luchthaven van Charleroi is er sprake van een twaalftal geannuleerde heen- en evenveel geschrapte terugvluchten. Kijk hier voor alle getroffen vluchten.

De staking is een initiatief van vakbonden voor het cabinepersoneel in België, Italië, Nederland, Spanje en Portugal. Pilotenbonden uit België, Nederland en Duitsland sloten zich bij de actie aan, en ook het cabinepersoneel in Duitsland werd donderdag nog opgeroepen om het werk neer te leggen.