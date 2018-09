Na de stunts: maak kennis met het verrassende elftal van deze knotsgekke speeldag in de Beker van België

Tom Vandenberghe: bijna van AA Gent

26 jaar, KMSK Deinze, doelman

De nul houden tegen Club Brugge, dat is zelfs voor veel doelmannen uit de Jupiler Pro League te veel gevraagd. Kreeg zijn jeugdopleiding bij Zulte Waregem, maar kwam bij toenmalig provincialer Sparta Petegem – gelegen in Deinze - pas echt boven water. In die mate zelfs dat AA Gent hem in 2015 opmerkte in hun zoektocht naar een derde doelman. Vandenberghe werd door Petegem vrijgesteld om mee met de Buffalo’s op stage ...