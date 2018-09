Belgische kust kende beste zomer in vijftien jaar

Oostende - De kust heeft een topzomer achter de rug met 6,8 miljoen eendagstoeristen en goed gevulde hotels. Dat meldt West-Vlaams provinciebedrijf Westtoer vrijdag. Enkel 2003 deed de jongste twintig jaar nog beter met 7,3 eendagstoeristen.

Het goede zomerweer zorgde voor een grote toeloop naar de kust: 6,8 miljoen dagjestoeristen trokken naar de zee in juli en augustus. Een record leek even in de maak, maar in de tweede helft van augustus liepen de cijfers een beetje terug. Op vijf dagen, waaronder 21 juli en 15 augustus, zakten meer dan 200.000 dagjestoeristen af naar de kust.

Goed nieuws voor hotels en attracties

Ook de verblijfssector deed het goed. De hotels hadden een gemiddelde bezettingsgraad van 82 procent in juli en 81 procent in augustus. Opvallend was dat ook tijdens de weekdagen de bezettingsgraad veelal vlot boven de 70 procent ging. De vakantiewoningen deden het iets minder goed met een daling van 2 procent; de campings evenaarden in juli topzomer 2017 en noteerden een stijging van 10 procent ten opzichte van vorig jaar in augustus.

Musea en attracties deden het iets minder goed met een daling van ongeveer 7 à 8 procent in vergelijking met vorig jaar. Enkele attracties zoals Storms in de Blankenbergse Pier stopten en het Ensorhuis in Oostende is gesloten. Dat weegt op de cijfers, maar het is vooral het goede weer dat meespeelde in de cijfers. Toeristen verkozen het strand boven de indoorattracties.

Goed voorjaar

De sterke zomer komt bovenop een goed voorjaar. Sinds begin dit jaar gingen al 14,3 miljoen dagjestoeristen naar de kust, wat vijf procent meer is dan in 2017. Vooral mei met vijf weekends, waarvan drie verlengde, was een topmaand.