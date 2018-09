Turkije overhandigt Merkel “terreurlijst” met 69 namen

Net voor het tweedaags bezoek van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan aan Duitsland heeft bondskanselier Angela Merkel van de Turkse autoriteiten een “terreurlijst” gekregen met 69 namen. Dat melden verschillende Turkse media.

Op de lijst staan personen die in Turkije gezocht worden wegens terrorisme en naar Duitsland gevlucht zijn, zoals bijvoorbeeld journalist Can Dündar, zo schrijft de regeringsgezinde krant Yeni Asir vrijdag.

Turkije vraagt de dringende uitlevering van de 69 personen op de lijst, die ook adressen en foto’s van de betrokkenen omvat terwijl ze in of uit hun huis komen.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is donderdag in Duitsland aangekomen voor een tweedaags staatsbezoek. Daarbij horen onder meer een ontvangst met militaire eer en een formeel staatsbanket bij president Frank-Walter Steinmeier. Edogans laatste officiële bezoek aan Duitsland in 2014 was voor de vluchtelingencrisis, de “Turkije-deal” waarbij Turkije meer vluchtelingen zou opvangen in ruil voor financiële steun en de inperking van democratische rechten in Turkije als gevolg van een mislukte coup. Het huidige bezoek zou de moeizame betrekkingen tussen Duitsland en Turkije moeten herstellen, maar of dat zal gebeuren is zeer de vraag.

Rellen

Na de aankomst van Erdogan in Berlijn zijn in meerdere wijken van de Duitse hoofdstad autobanden en vuilnisbelten in brand gestoken. Volgens de politie staat het nog niet vast, of die feiten verband houden met het staatsbezoek van het Turkse staatshoofd.

In de wijk Kreuzberg was er donderdagavond een spontane betoging van 100 tot 150 Erdogan-tegenstanders. Vrijdagnamiddag staan er verschillende protestmanifestaties gepland.

In de regeringswijk en vooral aan het hotel Adlon, vlakbij de Brandenburgse Poort, waar Erdogan verblijft, zijn strenge veiligheidsvoorschriften van kracht. Daar alleen al zijn 4.200 politiemensen in de weer met de beveiliging. De hele buurt is afgegrendeld. Bovenop het hotel Adlon hebben scherpschutters postgevat, die de buurt in de gaten houden. Het luchtruim boven Berlijn is tot zaterdagmiddag afgesloten voor privésportvliegtuigjes en voor drones.