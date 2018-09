Doneeractie slachtoffers bolderkar levert ruim 263.955 euro op

De inzamelingsactie voor de slachtoffers en nabestaanden van het treinongeluk in het Nederlandse Oss heeft 263.955 euro opgebracht. Dat is ruim 200.000 meer dan verwacht. Het streven van initiatiefnemer Nick Nietveld uit Almere was 60.000 euro op te halen, maar dat bedrag werd al in één dag gehaald. De actie werd vrijdag rond het middaguur afgesloten.

Nietveld had niet verwacht dat de actie zo’n groot succes zou worden. “Hier krijg je kippenvel van. Het is heel fijn dat de mensen zo meeleven”, zegt hij in een reactie.

LEES OOK: Drama met bolderkar in Nederland: dodelijke slachtoffertjes waren 4, 4, 6 en 8 jaar oud

Bij het ongeluk reed een elektrisch aangedreven bolderkar, een zogeheten stint, door een nog onbekende oorzaak door een gesloten spoorboom. Vier kinderen kwamen om door de daaropvolgende botsing met een trein. Een vijfde kind en de medewerkster van de kinderopvang die het voertuig bestuurde, raakten zwaargewond.

Het geld is bedoeld om de uitvaarten te financieren en voor eventuele aanpassingen in en om het huis van het meisje en de begeleidster. “Eerst wilden we alleen ondersteunen in de kosten van de begrafenis, maar nu kunnen we veel meer doen. Hierover gaan we in overleg met de nabestaanden en de slachtoffers”, zegt Nietveld. Hij had na het ongeval bij de gemeente Oss een rekening laten openen, waarop het geld gestort kon worden. Als vader van een dochter was Nietveld zo geraakt door het overlijden van de vier kinderen dat hij besloot in actie te komen.