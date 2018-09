Kindje (1,5) in kritieke toestand na val uit raam van tweede verdieping

Sint-Jans-Molenbeek - In de Delaunoystraat in Molenbeek is donderdagavond iets voor acht uur een kind gewond geraakt na een val uit het raam van de tweede verdieping.

Het kindje van anderhalf jaar oud was aan het spelen in de woonkamer toen het door het gordijn van het openstaande raam naar beneden viel.

De baby liep daarbij meerdere breuken op en moest in kritieke toestand naar het ziekenhuis worden afgevoerd. Toch hopen de dokters op een verbetering van de toestand. Alles wijst volgens het parket op een spijtig ongeval. Het gezin is niet gekend bij het gerecht en verkeert in shock na het ongeval.