R2 volledig versperd richting Gent door gekantelde vrachtwagen in Lillo

Antwerpen - Op de R2 door het Antwerpse havengebied is vrijdagmiddag de weg volledig versperd geraakt richting Gent ter hoogte van Lillo. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Er is een vrachtwagen gekanteld en de takel- en opruimwerkzaamheden zullen veel tijd in beslag nemen.

Ook de Tijsmanstunnel, die zich even voor de plaats van het ongeval bevindt, is volledig afgesloten richting Gent. Het verkeer dat vanop Rechteroever en het knooppunt Antwerpen-Haven richting Gent en het Waasland wil, kan best via de R1 en de Kennedytunnel naar de E17 rijden. Voor ADR-transport (gevaarlijke stoffen) is dat echter geen alternatief, want dat mag niet door de Kennedytunnel.