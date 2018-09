Ronaldo, Neymar, Messi, Lewandowski, Lukaku? Nee, dit zijn de vijf verrassende topscorers in de Europese 'Big Five'

We gaan weer een druk voetbalweekend tegemoet waarin er potentieel veel gescoord gaat worden. Maar op dit moment zijn het niet de grote supersterren die de dans leiden in de topschuttersstanden van de vijf grootste Europese competities.

In Italië zou je mannen als Cristiano Ronaldo, Mauri Icardi, Gonzalo Higuain, Edin Dzeko of zelfs Dries Mertens aan kop verwachten. Maar de man met de meeste goals tot nu toe is Krzysztof Piatek. De Pool van Genoa deed al zes keer de netten trillen, dat is een keer meer dan Napoli-aanvaller Lorenzo Insigne. Ronaldo zit aan drie doelpunten voor Juventus.

In Frankrijk geen Edinson Cavani, Neymar, Kylian Mbappé of Radamel Falcao aan kop van de topschutterslijst. Die eer is na zeven speeldagen weggelegd voor Florian Thauvin. De flankaanvaller van Olympique Marseille scoorde al zes keer. Cavani, Neymar en Bordeaux-speler François Kamano zitten aan vijf doelpunten.

In Spanje kijken we altijd naar toppers als Lionel Messi, Luis Suarez, Antoine Griezmann, Diego Costa en Gareth Bale als het om de strijd om de topschutterstitel gaat. Maar op dit moment leidt André Silva de dans. De huurling van Milan mocht al zes keer een doelpunt vieren voor Sevilla, waaronder recent nog twee tegen Real Madrid. Messi, Cristian Stuani (Girona) en Iago Aspas (Celta) scoorden tot nu toe vijf keer.

Over naar Duitsland. Robert Lewandowski gaat daar normaal aan kop of iemand van Borussia Dortmund, zoals Marco Reus. Maar dit seizoen is er voorlopig eentje van Ondrej Duda. De 23-jarige Slovaak van Hertha Berlijn scoorde tot nu toe vier keer. Dat is één keer meer dan onder andere Reus, Lewandowski en Frankfurt-spits Sébastien Haller.

Tot slot: de Premier League. Harry Kane, Romelu Lukaku, Gabriel Jesus, Sergio Aguëro, Mo Salah, Bobby Firmino, Pierre-Emerick Aubameyang... Het zijn namen van topspitsen maar geen enkele leidt momenteel de topschuttersstand. Die eer is namelijk weggelegd voor Eden Hazard én Aleksandar Mitrovic. De Rode Duivel en ex-speler van Anderlecht zitten momenteel aan vijf doelpunten. Eentje meer dan onder andere Agüero, Lukaku en Sadio Mané.