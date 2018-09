Nieuwe lijst met toegelaten huisdieren: neem eens een Amerikaanse bizon in huis

Wie in Vlaanderen een Bengaalse kat heeft als huisdier, mag die houden. In Wallonië niet. Maar daar mag je vanaf volgend jaar wel een Amerikaanse bizon houden, een kolos die tot 1.000 kilogram kan wegen. Een stevige omheining is dus aangeraden.

Zowel de Vlaamse als de Waalse overheid hebben een nieuwe lijst klaar met huisdieren die je mag houden zonder vergunning. En daar zitten nogal wat verschillen in. Een hond, kat, paard, damhert of dwerghamster mag je overal houden.

Anders zit het met de Bengaalse kat bijvoorbeeld, een prachtige kat met luipaardprint. Die mag vrij gehouden worden in Vlaanderen, maar komt niet voor op de Waalse lijst met toegelaten huisdieren.

Als een huisdier een zoogdier is dat niet op de positieflijst staat, heb je een erkenning nodig om het dier verder te mogen houden of moet u een aanvraag indienen om de soort op zijn geheel op te nemen op de lijst. Dat is wat de kwekers van de halfwilde Bengaalse kat in Vlaanderen hebben gedaan. Maar dus niet in Wallonië.

Het Waals gewest specificeert dat zowel het huisvarken, als het wilde zwijn toegelaten zijn terwijl je in Vlaanderen enkel een huisvarken of hangbuikzwijn mag houden.

Een Aziatische gestreepte grondeekhoorn is vanaf 1 maart 2019 overal verboden. Behalve in het Brusselse gewest, waar ze nog een andere lijst hanteren en komt dit huisdier wel op voor.

Meest opvallend op de Waalse lijst is de Amerikaanse bizon die daar vanaf 1 januari 2019 toegelaten is als huisdier. Mannelijke bizons (stieren) kunnen tot 1000 kilo wegen en 1,80 meter groot (schouderhoogte) worden. Vrouwelijke bizons (koeien) wegen maximaal 500 kilo en zijn iets kleiner.

Wie zo een Amerikaanse bizon als huisdier houdt, voorziet wel best een stevige omheining en hoeft zich geen zorgen te maken voor de winter. Hun vacht bestaat uit twee lagen: een warme binnenlaag en een dikke, beschermende buitenlaag. Zelfs tijdens de koudste winternachten hebben ze geen schuthok of stal nodig.

Deze zoogdieren mag je vrij als huisdier houden in Vlaanderen:

*Bennett’s wallabie

*Hond

*Kat

*Bengaalse kat

*Fret

*Ezel (gedomesticeerd)

*Muildier

*Paard

*Muilezel

*Varken

*Lama

*Alpaca

*Axishert

*Edelhert

*Sikahert

*Damhert

*Huisrund (koe)

*Aziatische buffel

*Geit

*Steenbok

*Wild schaap

*Schaap

*Zwartstaartprairiehond

*Oostelijke wangzakeekhoorn

*Chinese dwerghamster

*Goudhamster

*Campbells dwerghamster

*Roborovski dwerghamster

*Dzjoengaarse dwerghamster

*Echte renmuizen

*Woestijnmuizen

*Stekelmuis

*Dwergmuis

*Afrikaanse dwergmuis

*Huismuis (kweekvormen)

*Bruine rat (kweekvormen)

*Chinchilla (kweekvormen)

*Cavia

*Mara

*Degoe

*Konijn

*Ree