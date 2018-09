Honderdduizenden vrouwen getuigen waarom ze geen aangifte deden na seksueel misbruik: #WhyIDidntReport, een nieuwe hashtag is geboren

Een jaar geleden barstte de zaak Weinstein los, die aanleiding gaf tot de hashtag #MeToo. Nu, een jaar later, doet een nieuwe veelzeggende hashtag z’n intrede: #WhyIDidntReport.

Vrouwen (maar ook mannen) die ooit op een of andere manier het slachtoffer geweest zijn van seksueel misbruik of van grensoverschrijdend gedrag, toonden dat vorig jaar massaal door de hashtag #MeToo te gebruiken.

Een van de vrouwen die het slachtoffer is geworden van grensoverschrijdend gedrag, is Christine Blasey Ford. Dat is de vrouw die kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh beschuldigd van seksueel misbruik.

Amerikaans president blijft de door hem naar voor geschoven kandidaat steunen en hecht weinig geloof aan wat Blasey Ford beweert. Op Twitter vroeg Donald Trump zich een paar dagen geleden af waarom Ford destijds dan geen aangifte had gedaan bij de politie moest het misbruik door Kavanaugh echt gebeurd zijn. “Ik twijfel er niet over dat als de aanranding op mevrouw Ford zo erg was als dat ze beweert, dan zou ofwel zij ofwel haar ouders meteen klacht hebben ingediend. Ik vraag haar om bewijzen van die klacht kenbaar te maken.” Een paar dagen later herhaalde Trump nog dat de lange periode (36 jaar) tussen het ‘incident en het moment waarop het kenbaar gemaakt wordt’ betekent dat het verhaal maar weinig geloofwaardig is.

De tweet van Trump leidde meteen tot heel wat reacties van honderdduizenden bekende en minder bekende vrouwen (en soms ook mannen) die op Twitter lieten weten waarom ze geen aangifte gedaan hadden nadat ze het slachtoffer geworden waren van seksueel misbruik, aanranding of grensoverschrijdend gedrag.

“De eerste keer dat het gebeurde, was ik 7 jaar. Ik vertelde het meteen aan de eerste volwassenen die ik tegenkwam. Ze reageerden met: “Oh, hij is een vriendelijke oude man. Hij zal het niet zo bedoeld hebben. Dus toen ik verkracht werd op mijn 15e, vertelde ik het enkel nog aan mijn dagboek. En toen een volwassene dat uiteindelijk te lezen kreeg, verweet ze me seks te hebben gehad met een oudere man”, getuigt actrice Ashley Judd waarom ze geen aangifte gedaan heeft. In 1997 werd ze aangerand door Harvey Weinstein.

#WhyIDidntReport. The first time it happened, I was 7. I told the first adults I came upon. They said “Oh, he’s a nice old man, that’s not what he meant.” So when I was raped at 15, I only told my diary. When an adult read it, she accused me of having sex with an adult man. — ashley judd (@AshleyJudd) September 21, 2018

Actrice Lili Reinhart deed geen aangifte omdat ze schrik had dat ze haar job zou verliezen en mensen haar niet zouden geloven. Sommige slachtoffers rapporteren het misbruik niet omdat ze zich beschaamd voelen over wat hen overkwam, of omdat de dader in hun huis woonde.

“Ergste moment uit mijn leven”

Alyssa Milano, die de hoorzitting van Kavanaugh bijwoonde, is net als Ashley Judd een ander boegbeeld van de #MeToo-beweging. Zij lanceerde destijds de hashtag #MeToo, waarna die viraal ging. Nu schaart ze zich ook achter de hashtag #WhyIDidntReport met een getuigenis. “Ik werd als tiener seksueel misbruikt”, vertelt ze.

“Dit is waarom ik dat niet aangaf. Aangifte doen betekende voor mij het ergste moment uit mijn leven helemaal te herbeleven. Slachtoffers doen vaak geen aangifte omdat ze weten dat ze zelden serieus worden genomen. En ik ben lang niet de enige.”. Het duurde 30 jaar vooraleer Alyssa Milano iemand, in dit geval haar ouders, vertelde over het misbruik.

My latest op ed:



“I was sexually assaulted as a teen. Here’s why I didn’t report.”



It took me 30 years to tell anyone. And I’m far from alone.#MeToo #WhyIDidntReport https://t.co/UPP7l914Tb — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) September 23, 2018

Ook model en actrice Cara Delevigne komt intussen naar voor met een getuigenis. “Ik voelde me beschaamd over wat gebeurd was en wilden niet publiekelijk iemands leven verpesten”, zegt ze, met de hashtag #WhyIDidntReport erbij. Delevigne is een van de vrouwen die getuigde over grensoverschrijdend gedrag door Hollywood-producer Harvey Weinstein. “Ik aarzelde om me daarover uit te spreken toen het gebeurde. Ik wilde zijn familie geen pijn doen. Ik voelde me schuldig alsof ik iets verkeerd had gedaan. Ik was ook doodsbang dat dit soort dingen met zoveel vrouwen die ik ken gebeurde, maar niemand iets zei omwille van angst.”

“Er werd niks mee gedaan”

Nog een ander slachtoffer van Harvey Weinstein, Mira Sorvino, had aanvankelijk niks gezegd over het misbruik. Pas 20 jaar later getuigde ze in Amerikaans magazine The New Yorker. “Ik had geen aangifte gedaan omdat de eerste keer dat ik het wél gedaan had nadat ik als tiener was aangerand, er niks mee gedaan werd. Later had ik het gevoel dat ik niet belangrijk genoeg was om er iets mee te doen.”

De hashtag werd intussen al meer dan 700.000 keer gebruikt. Ook door mannen. “Omdat ik bang was dat niemand me zou geloven. Omdat hij een ‘geliefde’ priester was”, klinkt het bij een mannelijke twitteraar.