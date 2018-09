Vanhaezebrouck reageert opnieuw geprikkeld bij het woord crisis: “Chapeau, dat je je daar mee moet bezighouden”

Veel tijd om te herstellen van de klap tegen Union Saint-Gilles krijgt Anderlecht. Zondag krijgt paars-wit om 14u30 STVV over de vloer. De Brusselaars hebben iets goed te maken bij het thuispubliek, dat beseft ook trainer Hein Vanhaezebrouck. Toch had hij het opnieuw moeilijk met het woord crisis.

Trebel, Bakkali en Saief trainden vandaag zonder problemen mee en lijken inzetbaar voor zondag, al blijft het afwachten op de reactie. De spelers die donderdag in actie kwamen hielden het bij een hersteltraining.

Vanhaezebrouck schat STVV alvast hoog in: “Kijk maar naar hun resultaten: ze hebben nog maar één keer verloren, en dat was dan nog onverdiend tegen Standard. In Genk pakken ze een punt, ze gaan winnen in Gent en ze hebben Antwerp geklopt: dat zijn toch geen kleine ploegen hé. Marc Brys is een trainer die een sterke organisatie kan neerzetten, aangepast aan de kwaliteiten van de tegenstander. Hij kan dat heel goed, dat bewees hij al vaak in zijn carrière. Sommigen hadden STVV een moeilijk seizoen voorspeld maar dat heb ik nooit gedacht, ik ken Brys. Hij kan iets neerzetten.”

“Wat als we niet winnen zondag? Daar houd ik me niet mee bezig, anders slaap ik niet meer. Dat was nu al niet makkelijk na de match gisteren. Maar het hoeft zondag niet mooi te zijn, alleen het resultaat is belangrijk. Dat we een keer wat minder spelen niet. “Een keer wat minder”, wat ben ik aan het zeggen? Het was al wel vaker wat minder...”

“We moeten van achter de deur kunnen dicht doen, al is dat niet altijd even makkelijk. We geven bijna niks weg maar de tegengoals vallen bijna altijd bij fases waar mijn verdedigers niets mee te maken hebben. Het gebeurt na een omschakeling of op corner. Dat stoort mij, iedereen is verantwoordelijk. Maar ik ga niet veranderen, ik ga geen beton gieten - daar ben ik de trainer niet voor en dat doet Anderlecht niet. Maar ik zou wel graag eens de nul houden.”

“Schrijf het dan, zeg het dan dat het crisis is”

De druk in Anderlecht is duidelijk alleen nog maar toegenomen. En opnieuw viel het woord crisis.

“Er is meer druk, dat is duidelijk, maar ik denk niet dat die stress verlammend zal werken. Tegen Standard was er ook druk, hopelijk reageren we nu op dezelfde manier. We zijn toch Anderlecht, dan moet je overtuigd zijn van je kwaliteiten. Maar na enkele slechte resultaten weet je dat de druk hier toeneemt.”

“Of het nu echt crisis is? Moeten we dat nu echt zeggen? Schrijf het dan, zeg het dan dat het crisis is. Wij willen gewoon resultaten behalen, we liggen nu met de beker uit een competitie en dat is voor ons een drama. Maar ik kan de klok niet terugdraaien, we moeten ons focussen op de twee andere competities, ons concentreren op wat we brengen en punten pakken. Moeten we bezig zijn met dat het crisis is of niet? Gisteren las ik al dat iemand (analist Geert De Vlieger op Twitter ) zei dat het nu echt crisis is. Chapeau, dat je je daar als ex-voetballer mee moet mee bezighouden...”

Voor zij die het niet beseffen/weten of toch nog ontkennen...het is nu officieel wél crisis @rscanderlecht #bekeruitschakeling #crockycup #ANDUSG — Geert De Vlieger (@devliegergeert) 27 september 2018

“Ik moet jullie niet vertellen wat Coucke heeft gezegd”

Vanhaezebrouck voelt zich naar eigen zeggen nog gesteund door voorzitter Marc Coucke. “We hebben gisteren aan de telefoon man-to-man heel goed gesproken. We weten allebei heel goed in welke situatie we ons bevinden. Hij wordt ook hard aangepakt maar we hebben alletwee het beste voor met de club en proberen resultaten te halen. We moeten verder. Of ik vertrouwen heb gevoeld? Ik moet jullie niet zeggen wat er gezegd is, of dat nu positief of negatief was. Ik moet dat niet delen met de media. En of mijn stoel hier wankelt? (pakt zijn stoel vast) Ik heb toch het gevoel dat deze stoel nog redelijk vast staat. En David (Steegen, persverantwoordelijke) is niet het type om aan de poten te zagen.”

“Het is alleszins niet dezelfde situatie als bij Gent destijds: toen had ik er na drie jaar het maximum uitgehaald. De citroen was uitgeperst. Toen mensen begonnen te twijfelen, heb ik gezegd dat het beter was dat ik stopte. Hier niet, het is een nieuwe groep - alleen Kums en Saief speelden al langer onder mij - en de situatie is totaal anders. Ik heb een totaal ander gevoel. Het is nog niet einde verhaal.”

Van één ding blijft Vahaezebrouck overtuigd: het systeem. “Maar de fouten moeten eruit. Anderlecht speelt dominant voetbal maar dan mag je geen makkelijke ballen verliezen. Dat moet eruit. We moeten ook gedisciplineerd in organisatie blijven. Tegen union krijgen we opnieuw twee doelpunten na stilstaande fases voor ons. Het maakt me kwaad dat ze daar niet uit leren. We hebben dat nochtans getoond, erover gepraat, geanalyseerd en toch maken we weer dezelfde fouten. Ik hoop dat ze er nu eindelijk hebben uit geleerd. Maar zoals ik gisteren al zei: dat is mijn verantwoordelijkheid om hen dat te leren. Maar misschien zijn we wel te lief voor de spelers en moeten we strenger zijn. Dat is voor mij iets om over na te denken. “We hebben alleszins genoeg kwaliteiten, maar de spelers moeten het wel elke week tonen. Aan de top volstaat het niet om af en toe een goede match te spelen.”

“Ze mogen applaudisseren voor andere spelers”

Opvallend: donderdag kreeg Niakaté van Union applaus van het thuispubliek. “Ze mogen applaudisseren voor andere spelers maar ik hoop dat ze ook voor ons applaudisseren maar dat doen ze voorlopig niet. We brengen te weinig voor hen. Ik hoorde tegen Standard ook veel negatieve klanken en reacties. De supporters zijn duidelijk nog niet tevreden met wat we brengen, en dat trek ik me aan. Daar moeten we mee aan de slag.”

Van onderschatting of een gebrek aan enthousiasme voor de beker lag het niet, volgens Vanhaezebrouck. “Dat met Anderlecht, Club Brugge en Standard drie toppploegen zijn uitgeschakeld is uitzonderlijk. Wij hadden bovendien al een verwittiging gekregen. Het gebrekkige imago van de beker was niet aan de orde. (fijntjes) Al hebben ze wel zelf voor dat imago gezorgd met een finale om 21 uur ‘s nachts waardoor er geen kinderen naar de wedstrjd kunnen komen... Maar coor de clubs is dat geen item, het was een doel voor ons.”

“Club en Gent zijn ons aan het bijbenen of zelfs aan het voorbijsteken”

Met het wegvallen van de beker blijven enkel nog de Europa League en de competitie over. “Ik heb nooit gezegd dat we met deze kern kampioen kunnen worden. Daar heb ik nog nooit een uitspraak over gedaan, wel dat we gaan meestrijden. Bij Anderlecht doe je altijd meen voor de hoofdprijs maar dit jaar zijn ze er verschillende ploegen die in aanmerking komen. Alleen Bayern München en PSG worden acht op tien keer kampioen, die status hebben we voor het ogenblik niet meer in België. Ik heb zelfs gelezen dat Club een groter budget heeft dan Anderlecht en ook AA Gent verhoogde zijn budget. Dat speelt allemaal mee, zij staan sterker terwijl vroeger Anderlecht alleenheerser was. Zij zijn ons aan het bijbenen of zelfs aan het voorbijsteken...”