Label van sandwich, die voor fatale allergische reactie zorgde, “was niet in orde”: “Russisch roulette gespeeld”

Sandwichketen Pret A Manger is in gebreken gebleven bij de etikettering van een broodje dat aan een Britse tiener het leven kostte. Dat stelt de lijkschouwer in de zaak rond de dood van de 15-jarige Natasha Ednan-Laperouse. Het meisje kocht een sandwich van de keten en overleed aan een allergische reactie, omdat niet duidelijk was aangegeven dat haar maaltijd sesamzaad bevatte.

Natasha kocht een broodje met onder meer artisjokken en olijven bij een vestiging van Pret A Manger op de Londense luchthaven Heathrow. Vanwege haar allergieën onderzocht ze het etiket van de sandwich op ingrediënten die ze niet mocht eten, meer bepaald sesamzaad. Aangezien dat niet op de ingrediëntenlijst stond, at ze het eten zonder argwaan op. Op een vlucht naar Nice kreeg het meisje een hartstilstand als gevolg van een allergische reactie en overleed. De sandwich bleek wel degelijk sesamzaad te bevatten.

Etikettering iet serieus genomen

De feiten dateren van juli 2016, maar de zaak dient nu pas. Sean Cummings, de lijkschouwer, stelde vrijdag dat de informatie op de etikettering “ontoereikend” was. “Na het onderzoek bleef ik met het idee achter dat Pret, dat meer dan 200 miljoen broodjes per jaar verkoopt, het monitoren van voedselallergieën op zijn labels niet heel serieus neemt”, zei Cummings nog.

Bovendien bleek het niet voor het eerst te zijn dat klanten van de keten in de problemen kwamen door de gebrekkige etikettering. Het jaar voor Natasha’s dood kregen zeker zes personen een allergische reactie nadat zij een Pret A Manger-broodje kochten en dachten dat er geen sesamzaad in zat. In één geval ontsnapte een vrouw maar net aan de dood, zo hoorde een onderzoekscommissie vrijdag.

Russisch roulette

Volgens de ouders van het meisje is er “Russisch roulette gespeeld met het leven van onze dochter”. Nadim Ednan-Laperouse, Natasha’s vader, hoopt dat de zaak zorgt voor een verandering in de wijze van etiketteren, zodat er “levens gered worden”.

Clive Schlee, topman van Pret A Manger, liet weten mee te leven met de familie van Natasha. “Haar overlijden spijt ons heel erg. We kunnen de pijn die de familie heeft gevoeld en zal blijven voelen, nooit bevatten.” Schlee belooft dat er veranderingen zullen worden doorgevoerd. “We hebben geluisterd naar alles wat de lijkschouwer en Natasha’ familie hebben gezegd en zullen ervan leren.”