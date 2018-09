Geplaagde Yves Vanderhaeghe alweer strijdlustig bij AA Gent: “Ik hoorde niets meer van bestuur en ga door”

De bekerzege in Virton - tot stand gekomen dankzij een indrukwekkend slotoffensief - heeft AA Gent én Yves Vanderhaeghe ademruimte geschonken en die mentale boost zorgt ook bij de zo fel geplaagde Gentse coach voor een extra stimulans.

Beker doel op zich

“Als je ziet wie er allemaal uitgeschakeld is, moet dat beginnen leven bij ons”, gaf Vanderhaeghe vanmiddag toe op de wekelijkse persconferentie. “De beker moet nu een doel op zich worden. De volgende ronde is haalbaar, Beerschot-Wilrijk is een tegenstander die je sowieso niet mag onderschatten maar je kunt toch wel weer een ronde verder gaan. En zo kom je heel dicht om supporters, spelers, bestuur en technische staf tevreden te stellen met de beker.”

Inzet en steun van spelers

Maar anderzijds blijft de positie van Vanderhaeghe allerminst rotsvast, hoewel de spelers de voorbije week expliciet hun steun uitten voor hun coach: “Ik kan niet klagen over de inzet van mijn spelers maar het is soms de scherpte en efficiëntie waar het aan ontbreekt: de juiste beslissingen nemen en ook de omschakeling correct toepassen. We zijn soms te frivool en te geweldig in het zoeken naar een doelpunt”, kaart Vanderhaeghe een heikel punt aan.

Anderzijds bleef hij niet ongevoelig voor de steun die hij ontving vanuit de kleedkamer, al plaatste hij daar toch nog een terechte kanttekening bij: “We hebben een heel scherpe trainingsweek achter de rug. Dat was sowieso de reactie van de groep om aan te tonen dat ze verder willen met de trainer. Maar waarom niet elke keer, dat is de vraag die ik me dan stel. Het is een pijnlijk punt dat we niet constant genoeg zijn. Als we constanter worden, zullen we ook sterker worden en minder in de problemen komen en minder doelpunten slikken.”

Niet elke dag in de krant

Wat brengt de toekomst van Vanderhaeghe? Een partij op de Bosuil is niet meteen garantie op puntengewin maar toch verliest hij er zijn glimlach niet bij: “Voor mij hoeft het niet dat ik elke dag in de krant sta, van tegenwoordig wordt er overal van mij foto’s genomen. Maar dat is publiciteit, hé. Ik sprak de voorzitter in Virton enkel na de partij, kort voor de persconferentie. Nadien hoorde ik niets meer.”

Zo blijft hij in elk geval gespaard van een duidelijke deadline, zoals hij vorig seizoen in de maag werd gesplitst. “Dat maakt me niet uit, ik heb al veel gelezen en gehoord: zelfs dat ik al buiten lag. Daar heb ik geen antwoord op. Maar ik ben geen doemdenker, ik kijk naar het resultaat en we zien wel wat er komt. Ik ben er geen minuut mee bezig. Je ziet dat er andere ploegen meer verliezen dan ons. De verwachtingen zijn hoog en die moet je inlossen. Ik heb getoond hoe nuchter ik er mee om gaan. Ik ga door en ga terug winnen.”