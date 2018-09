Technisch vernuft langs de waterkant: ‘Dagelijks boeiend gevecht tegen het water’

Net als op de Vlaamse wegen heerst in de haven van Antwerpen voortdurend bedrijvigheid om de infrastructuur aan te passen voor een vlotter en optimaler logistiek proces. Het is het actieterrein van gespecialiseerde profielen die staaltjes van technisch vernuft afleveren. “Waterbouw zit in de lift”, zegt Gert Van Tichelen, projectingenieur bij Hye uit Zwijndrecht.

We treffen de man, tevens afdelingshoofd Technische Dienst, aan de Noordzeeterminal. Een team van Hye is er aan de slag om het vroegere RoRo-gedeelte van de terminal dicht te leggen zodat er nog grotere schepen kunnen aanmeren. Vanop het water zijn de heipalen voor de fundering de bodem van de Schelde ingetrild, om vervolgens dicht te leggen met prefabbetonelementen.

“Wij werken voor een groot deel vanop het water”, geeft Gert Van Tichelen aan. “Dat zorgt voor flink wat uitdagingen, want het is letterlijk en figuurlijk elke dag een gevecht tegen het water. Bovendien word je geconfronteerd met heel wat onbekende factoren. Als je een huis begint te bouwen, weet je perfect wanneer je een volgende verdieping erop kan zetten. In de waterbouwkunde begin je op de bodem van de rivier, maar je weet je niet wat eronder zit. Je wordt elke dag getriggerd om je gezond boerenverstand te laten werken.”

Jobzekerheid

“Voor de mensen op het terrein is het ook niet te onderschatten werk. De mooie uitzichten langs onze wateren krijg je er bij, maar je staat in weer en wind. Aan het water is het altijd koud en een gevecht tegen de natuurelementen. Je voelt nu al dat de winter eraan komt. Het heien is en blijft ook een klassiek zware stiel. Een stiel die je niet op school kan leren en die in de waterbouwbedrijven zelf, vaak van generatie op generatie, wordt aangeleerd”, vertelt de projectingenieur.

Niettemin liggen er volgens hem in de waterbouw heel wat boeiende uitdagingen in het verschiet. “Hoe meer files, hoe beter voor ons”, lacht Van Tichelen. “Er heerst meer en meer het besef dat alternatieven over het water moeten worden gezocht. De komende jaren dient zich nog enorm veel werk aan. Jobzekerheid ten top. Niet alleen rond Antwerpen, maar ik denk bijvoorbeeld ook aan de Seine-Scheldeverbinding. De Vlaamse wateren, van de kust tot in Limburg, zijn ons actieterrein. Iemand die de handen uit de mouwen wil steken en technisch geschoold is, kan bij ons alle dagen beginnen.”

“Bovendien komt er ook de nodige creativiteit aan te pas”, gaat hij voort. “Vanuit de politiek staat men momenteel niet te springen voor havenuitbreiding. De uitdaging is om aan inbreiding te doen en dat vraagt heel wat creativiteit gezien het logistieke proces van de uitbater van de haventerminals niet kan en mag verstoord worden.”

