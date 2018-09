Cristiano Ronaldo door Amerikaanse vrouw beschuldigd van verkrachting

Een Amerikaanse vrouw is naar eigen zeggen in 2009 aangerand door de stervoetballer Cristiano Ronaldo (33). Dat vertelt ze in een exclusief interview met de Duitse krant Der Spiegel.

Ze kreeg 375.000 dollar (324.000 euro) zwijggeld betaald. Zodat ze er nooit en tegen niemand iets zou over zeggen. En die garantie heeft ze ook schriftelijk gegeven. Maar het verhaal moest haar na negen jaar van het hart. Kathryn Mayorga (34) vertelt in de Duitse krant Der Spiegel hoe ze in 2009 in een penthouse-appartement Las Vegas anaal verkracht is door de Portugese stervoetballer, die momenteel bij het Italiaanse Juventus speelt. Hij zou haar achteraf gevraagd hebben of ze pijn had en gezegd hebben dat hij een “goede vent” is, met uitzondering van “één procent”.

Ronaldo weerlegt de beschuldigingen en beweert dat er sprake is van seks met wederzijdse toestemming. Nochtans heeft de advocaat van Mayorga een document in handen waaruit het tegendeel blijkt. Daarin geeft de Portugese voetballer een beschrijving van wat er precies gebeurd is die nacht. “Ze zei nee en vroeg me verschillende keren om te stoppen.”

Leslie Mark Stovall, de advocaat van de vrouw, heeft nu een klacht ingediend tegen Cristiano Ronaldo. Stovall zal voor een rechtbank in Nevada alvast de geldigheid van het zwijgcontract betwisten en proberen om het document nietig te verklaren. Eén van de argumenten die Stovall aanhaalt is alvast de psychische toestand van zijn cliënte. Ze zou labiel geweest zijn en niet in staat om een overeenkomst te tekenen.