DUBBELINTERVIEW. Over één ding zijn De Wever en Van Besien het helemaal eens: “We gunnen Kris Peeters de sjerp niet”

Antwerpen -

Bart De Wever (N-VA) is ter voorbereiding van dit interview in het partijprogramma van zijn uitdager Wouter Van Besien (Groen) gaan grasduinen. Om hem wat op stang te jagen, maar bovenal omdat de N-VA-voor­zitter voelt wat er zit aan te ­komen: wil hij na 14 oktober op ’t Schoon Verdiep blijven, dan is hij zo goed als veroordeeld tot zijn gezworen vijand. “Ik was ­geschokt dat onze standpunten over openbaar vervoer zo gelijklopen.” Van Besien verroert geen vin: “Zelfs over de tram liggen onze visies mijlenver uiteen. Nooit met N-VA.”