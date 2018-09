Deense politie voert grote operatie uit: bruggen naar Zweden en Duitsland afgesloten in zoektocht naar Volvo

De Deense politie heeft vrijdagmiddag de twee grote bruggen naar Zweden en Duitsland afgesloten in het kader van een grootschalige operatie. Ook de veerdiensten naar beide landen werden onderbroken. De autoriteiten zijn op zoek naar drie personen in een Zweedse Volvo.

Het Deense eiland Seeland, waar onder meer hoofdstad Kopenhagen op ligt, werd vrijdagmiddag afgesloten nadat de politie alle verkeer onderbrak. Zo werden de Sontbrug (die Denemarken en Zweden verbindt) en de Grote Beltbrug (de verbinding tussen Seeland en het Deense vasteland, richting Duitsland) afgesloten. Ook de veerdiensten en het treinverkeer richting het eiland werden onderbroken.

De politie kondigde de maatregelen aan op Twitter. Een uur later maakten de autoriteiten bekend dat de Sontbrug en het centraal station van Kopenhagen worden vrijgegeven.

Volvo

Een directe reden voor de operatie werd niet gegeven, al maakte de politie later bekend op zoek te zijn naar een Volvo V90 met Zweedse kentekenplaten. In het voertuig zitten waarschijnlijk drie gevaarlijke criminelen, klinkt het in een opsporingsbericht.

Hondenpatrouilles en een politiehelikopter zijn ter plaatse

“Nog nooit zo’n grote operatie meegemaakt”

“Ik maakte 41 jaar lang deel uit van het Deense politieapparaat, maar een operatie van deze omvang heb ik nog nooit meegemaakt”, stelt Hans Jorgen Bonnichsen, voormalig hoofd van de Deense inlichtingendiensten.