Voor Club-trainer Ivan Leko is de bekeruitschakeling al voltooid verleden tijd

Club Brugge ontvangt dit weekend de buren van Cercle. Het stadsderby lijkt de ideale manier om de bekerkater na Deinze door te spoelen. Als er al sprake is van een kater!?

Voor Ivan Leko is het debacle van afgelopen woensdag volledig vergeten. “Het is voorbij. We hebben geanalyseerd wat er mis is gegaan en hebben daar onze conclusies uit getrokken”, aldus de Brugse coach. “Een debacle is het juiste woord, maar het is niet het einde van de wereld. Morgen staat er een nieuwe wedstrijd gepland. We hebben al genoeg getoond in de Champions League en de competitie dat ons voetbal heel goed is.”

Dat bepaalde spelers het vertrouwen beschaamd hebben en dus een tijdje op de strafbank zullen zitten, lijkt wel aannemelijk. “Het was een goeie les voor zowel mij persoonlijk als voor de technische staf. We gaan niemand kansen geven op basis van naam, status, salaris of bewezen diensten. Enkel de besten zullen spelen.”

Ook de stelling dat de bekeruitschakeling Leko en co eigenlijk goed uitkomt met het drukke programma in de Champions League en de competitie in het achterhoofd, veegde Leko van tafel. “Voor mij was de beker ook prioriteit. We gaan niet doen alsof dit opzettelijk was of een slimme zet. Deinze heeft verdiend gewonnen en wij liggen eruit. Chapeau voor Deinze, wij focussen ons enkel op Cercle.”

De stadsderby, dus. Club is gebrand op eerherstel en speelt morgen ‘thuis’ voor de eigen supporters. “We zijn beter dan vorig seizoen en hebben dat al getoond. Er is genoeg kwaliteit en mentaliteit om morgen een goede match te spelen en te winnen. Dortmund en Gent waren goed, maar we willen nog beter spelen.”

Leko kan alweer niet rekenen op Rezaei, die momenteel nog individueel alleen traint. “We trainen deze middag nog, maar voor hem komt de wedstrijd te vroeg. Voor de rest hoop ik dat iedereen fit is. Ook Atletico wordt moeilijk voor Rezaei.” Over Poulain, nog twijfelachtig, valt de beslissing dus vanavond wanneer de selectie bekend gemaakt wordt.