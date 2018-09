Miljoenen buxusmotten teisteren Frans dorpje: “Durven ’s nachts niet meer buiten komen”

Ontelbaar veel buxusmotten teisteren sinds een paar weken Vouais, een dorpje in het oosten van Frankrijk. Het is zelfs zodanig erg dat de bewoners ’s nachts niet meer naar buiten durven. En ook met de auto rijden is er levensgevaarlijk.

Het lijkt een scène uit een dramatische film, maar deze beelden uit Vouais zijn vreemd genoeg echt. Miljoenen buxusmotten vliegen in het rond waardoor je bijna de lucht niet meer kan zien. “Ik heb zelfs mijn rolluiken niet meer nodig, de buxusmotten houden het licht buiten”, aldus inwoonster Gaëlle. “Maar als ik er de autoriteiten over aanspreek, lijkt niemand er wakker van te liggen. Nochtans veroorzaken de motten heel wat schade aan planten en ook inwoners hebben er last van.”

Sinds 2010 is de buxusmot ook bij ons in Vlaanderen te vinden aangezien hij toen per ongeluk vanuit Azië werd ingevoerd. Vorig jaar bijvoorbeeld werd er ook duchtig geklaagd over de motten die elk hoekje van de kamer inpalmden op een hotel.