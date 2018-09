LIVE. Brett Kavanaugh heeft genoeg steun om eerste stemronde te overleven, pad naar Hooggerechtshof ligt open

Vandaag omstreeks 15.30 uur (onze tijd) komt de Amerikaanse senaatscommissie Justitie opnieuw samen om te stemmen over de benoeming van kandidaat-rechter Brett Kavanaugh. Jeff Flake, één van de kritische Republikeinen, heeft aangeven dat hij voor de gecontesteerde opperrechter zal stemmen. Donderdag kwam Christine Blasey Ford getuigen over hoe Kavanaugh haar in 1982 aangerand heeft. Kavanaugh ontkende alle beschuldigingen en stelde dat de Democraten de hele heisa gebruiken om zijn nominatie te torpederen.

Vrijdag komt de senaatscommissie samen om zich te buigen over de nominatie van Brett Kavanaugh. Die commissie bestaat uit 21 leden, 11 Republikeinen en 10 Democraten, ook in de voltallige senaat hebben de Republikeinen ook de meerderheid. Gezien Kavanaugh een conservatieve rechter is met Republikeins signatuur zal het gros van de Republikeinse senatoren zich achter diens kandidatuur te scharen. Er zijn echter een aantal onbesliste senatoren.

Jef Flake, een republikeins senator en fervent Trump-critici, is binnen de commissie de enige onbesliste Republikein. Gezien binnenkort stopt als senator, is hij zijn partij geen loyaliteit verschuldigd en mag hij vrij stemmen. Eerder gaf hij aan te twijfelen over de nominatie van Kavanaugh, maar volgens de New York Times zal voor Kavanaugh stemmen. “Ons rechtssysteem gaat uit van een vermoeden van onschuld, tot het tegendeel bewezen is”, klinkt het. De Democratische senatoren van hun kant uitten felle kritiek op hun Republikeinse collega’s. Een aantal van de Democratische senatoren verlieten zelfs de zittingszaal van de Senaatscommissie.

Het ziet er dus naar uit dat Kavanaugh de commissie zal overleven. De formele stemming vindt plaats om 19.30 (onze tijd). Vervolgens kan zijn nominatie begin volgende week gestemd worden in de voltallige senaat.

Volg het hier live.

Wat vooraf ging

Christine Blasey Ford getuigde donderdag onder enorme mediabelangstelling voor de Amerikaanse senaatscommissie Justitie over hoe ze in 1982 aangerand werd door kandidaat-rechter voor het Hooggerechtshof, Brett Kavanaugh. Haar aangrijpende getuigenis liet weinigen in de zaal onberoerd. “Ik wil hier niet zijn”, stak ze van wal, “maar het is mijn burgerplicht om u te vertellen wat Brett Kavanaugh me heeft aangedaan”. Kavanaugh verdedigde zich vurig. Meermaals scheen hij zijn tranen te moeten verbijten. “Ik ben onschuldig. Ik heb nooit seksueel geweld gebruikt tegen iemand, niet op de middelbare school, niet op de universiteit.”

Opiniemakers, media en zelfs het Republikeins gezinde Fox News waren het eens. De getuigenis van professor Ford was uiterst geloofwaardig, “vreselijk voor Brett” en ronduit “een ramp voor de Republikeinen”. Zelfs de American Bar Association, de Amerikaanse Orde van Advocaten, mengde zich in de discussie. Zij pleitten voor een FBI-onderzoek en opperden om de nominatie van Kavanaugh uit te stellen tot na dat onderzoek. Eerder kreeg de rechter van de beroepsvereniging een “uiterst gekwalifieerd” als rating, de hoogst mogelijke.

Na de zitting, die een ganse dag in beslag nam, herbevestigde president Trump zijn vertrouwen in de conservatieve kandidaat die hij naar voren heeft geschoven. “Rechter Kavanaugh heeft Amerika precies getoond waarom ik hem voorgedragen heb. Zijn getuigenis was krachtig, eerlijk en meeslepend”, aldus Trump op Twitter. “De destructieve strategie van de Democraten is schandalig en dit proces was een en al veinzerij en een poging om te vertragen, te verhinderen en tegenstand te bieden. De Senaat moet stemmen!”

