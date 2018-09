De Wever bereid om in coalitie met Groen te stappen, maar Van Besien wil daar niet weten: “Nooit met N-VA”

Antwerpen - Bart De Wever is bereid om in eender welke coalitie te stappen om Antwerpen te behoeden voor de onbestuurbaarheid, zolang het maar niet met Vlaams Belang of PVDA is. Dat zegt hij in een dubbelinterview met de Antwerpse Groen-lijsttrekker Wouter Van Besien in Het Nieuwsblad. Maar Van Besien wil niet weten van een geel-groene coalitie in de grootste stad van Vlaanderen: “Nooit met N-VA”

Uit een exclusieve peiling van Het Nieuwsblad blijkt vandaag dat de N-VA van De Wever in Antwerpen op 14 oktober fors dreigt te verliezen tegenover de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent meteen dat de ambitie van De Wever - verder besturen met de huidige centrumrechtse coalitie N-VA/CD&V/Open VLD - onhaalbaar zou blijken.

De meest voor de hand liggende meerderheid volgens onze peiling is een coalitie tussen de twee grootste partijen: N-VA en Groen, eventueel nog aangevuld met een derde partner. De Wever erkent dat, en lijkt dan ook bereid te zijn een coalitie met de partij van Van Besien te overwegen. “We besturen nu goed en het zou een goede zaak zijn als we opnieuw met CD&V en Open VLD in zee kunnen gaan, maar behalve VB en PVDA sluiten wij niemand uit.”

Van Besien herhaalde de laatste weken echter al meermaals dat hij niet samen met N-VA in een Antwerps bestuur wil stappen en blijft ook nu categoriek. “Onze ideeën over duurzame mobiliteit en betaalbaar wonen zijn zo verschillend dat het eenvoudigweg nooit zal lukken.” De Wever ziet dat nochtans anders: “Ik was geschokt dat onze programma’s over het openbaar vervoer zo gelijklopen.”

Van Besien ontkent dat echter formeel. “Lees onze programma’s en je weet dat dat niet klopt, N-VA wil geen autoluw centrum. Zelfs over de tram zitten we niet op dezelfde lijn: zij willen zelfs geen verlenging van de tracés naar de randgemeenten.” Voor hem is dan ook duidelijk. “Nooit met N-VA. Maar het is goed dat we over zoveel van mening verschillen. Voor de Antwerpenaars zijn de verkiezingen een feest. Ze hebben keuze tussen twee duidelijke modellen.”

De Wever: “Door een samenwerking met een andere democratische partij op voorhand te weigeren, speelt Groen met de kiezer. Een stad Antwerpen mag je niet onbestuurbaar laten, zelfs al is het water heel diep.”

LEES HIER HET VOLLEDIGE INTERVIEW.Over één ding zijn De Wever en Van Besien het helemaal eens: “We gunnen Kris Peeters de sjerp niet”