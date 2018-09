Veertiger benadert 13-jarige meisje via internet en stuurt zijn naaktfoto

Hasselt - De openbare aanklager in de Hasseltse correctionele rechtbank heeft vrijdag dertig maanden cel gevorderd voor een 41-jarige man uit Overpelt die terechtstaat voor grooming, voor het bezit van kinderporno en het doen van oneerbare voorstellen aan minderjarige meisjes. De man kampt sinds een arbeidsongeval in 2005 met het frontaalsyndroom.

De man benaderde via het internet twee meisjes, van wie de jongste dertien jaar was. Hij stelde hen seksueel getinte vragen en vroeg naaktfoto’s. Zelf stuurde hij foto’s van zijn geslachtsdeel. Op café kon hij soms jonge vrouwen op een seksueel opdringerige manier aanstaren, waardoor die zich ongemakkelijk begon te voelen. Hij pochte ook over hetgeen hij deed met de tienermeisjes.

Arbeidsongeval

De man had als elektricien een zwaar arbeidsongeval meegemaakt. Daarbij liep hij hersenschade op aan de frontaalkwab. Door deze hersenschade is hij stuurloos en ongeremd geworden. Zijn karakter veranderde compleet. Het parket sprak van maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag.

De man vertelde de rechter dat hij inzag dat hij fout was. Intussen neemt hij medicatie voor zijn problematiek. De procureur wilde dat de man zijn begeleiding en medicatie-inname voortzet. “Als dat niet gebeurt, is recidive onvermijdelijk, “ aldus de aanklager. Ook zijn raadsman stelde een celstraf met uitstel voor. “Voor het arbeidsongeval was cliënt een perfect gezonde man”, aldus zijn advocaat.

De strafrechter doet op 26 oktober uitspraak.