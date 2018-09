Naakte acteurs vrijen voor groep kinderen tijdens ophefmakend toneelstuk: “Het is niet wat het lijkt”

Gent -

Een naakte man en vrouw die verstrengeld in elkaar aan het vrijen zijn voor een groepje kinderen op het toneel. Het is een opmerkelijke scène uit het controversiële toneelstuk ‘Lam Gods’, dat donderdag in avant-première ging bij het NTGent. “Het gaat om een erotische choreografie en niet om échte seks”, benadrukt het theatergezelschap.