Porsche rijdt 338 kilometer per uur, chauffeur heeft geen rijbewijs

Om een snelheidsduivel te stoppen heeft de Oostenrijkse politie een kunstmatige file veroorzaakt. Achtervolgen was immers geen optie, geen enkele politievoertuig was snel genoeg. De 34-jarige Oostenrijker zijn rijbewijs kon niet worden ingetrokken omdat hij er geen heeft.

De Oostenrijkse politie kreeg verschillende meldingen van chauffeurs die gezien hadden hoe een Porsche aan extreem hoge snelheid over de A1 richting Salzburg scheurde.

De achtervolging inzetten had geen nut, geen enkele politiewagen was snel genoeg om de Porsche in te halen en te doen stoppen. Dus veroorzaakte de politie een kunstmatige file door voor het verkeer te gaan rijden en snelheid te minderen. Op die manier moest de Porsche-rijder wel vertraging in de staart van de file.

De 34-jarige chauffeur van de Porsche 911 GT3 was trots dat hij tot 338 kilometer per uur op de teller was geraakt. De man uit St. Pölten mag zich aan een fikse boete verwachten en zijn Porsche is in beslag genomen. Alleen al voor het rijden zonder rijbewijs riskeert hij een boete tot 800 euro.