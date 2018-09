Mama (26) riskeert celstraf omdat ze haar baby verschillende keren beet

Het parket heeft vrijdag voor de correctionele rechtbank van Luik een jaar cel geëist voor een 26-jarige moeder uit Luik voor slagen en verwondingen aan haar kinderen. Ze zou de slachtoffers, waaronder een baby van 3 maanden oud, verschillende keren hebben gebeten.

De feiten werden vastgesteld in september 2016 toen de verdachte een korte tijd verbleef in een opvangcentrum voor mishandelde vrouwen. Een sociaal werkster zag hoe de vrouw haar 3 maanden oude baby in de wang beet.

Vervolgens werden verschillende recente en oudere letsels vastgesteld bij de drie kinderen. Ze vertoonden tekenen van beten, schrammen, brandwonden en klappen over hun hele lichaam. Een wetsdokter bevestigde dat het menselijke beten waren, uitgevoerd door een volwassene. De twee oudste kinderen, van 2 en 4 jaar, vertelden dat hun moeder hen beet als ze hen probeerde te kalmeren.

Ontkenning

Volgens de advocaat van de slachtoffertjes zouden de feiten herhaaldelijk plaatsgevonden hebben sinds de geboorte van de kinderen. Het parket eist daarom een gevangenisstraf van een jaar en een boete. Hoewel er veel elementen in haar nadeel spelen, ontkent de jonge vrouw de feiten. Haar advocaat vraagt een opschorting van de uitspraak.

Op 19 oktober volgt de uitspraak.