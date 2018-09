Exclusieve peiling in Vlaamse centrumsteden: Gents bestuur moet verder met elkaar, Somers haalt absolute meerderheid, Belang de grootste in Turnhout

Binnen twee weken is het zo ver. Dan moet u opnieuw de richting van uw gemeente uitstippelen voor de komende zes jaar. Wij peilden al eens welke richting het uitgaat in de centrumsteden. Dit zijn de opmerkelijkste vaststellingen.

Vandaag kon u al lezen dat het in Antwerpen een moeizame coalitievorming dreigt te worden. Volgens de peiling verliest de coalitie van burgemeester Bart De Wever (N-VA) zijn meerderheid. Hij blijft als grootste partij aan zet, maar zal allicht Groen of SP.A nodig hebben om de sjerp te houden.

Gent

Een heel ander beeld krijg je in Gent. Ondanks het electorale spierballengerol tussen coalitiepartners SP.A-Groen van Rudy Coddens en Open VLD van Mathias De Clercq ziet het er naar uit dat een voortzetting van het huidige bestuur de enige levensvatbare optie is in de Arteveldestad. Met het kartel nog altijd als grootste partij. De Clercq gaf eerder al te kennen dat hij of burgemeester wordt of voluit voor het nationale niveau kiest. Het lijkt dus het tweede te worden.

Mechelen

De grote stemmenkampioen is volgens deze peiling Bart Somers (Open VLD) in Mechelen. Die degradeert samen met zijn lijst VLD-Groen-M+ de tegenstand in de Dijlestad tot toekijkers en haalt zelfs met zijn partij alleen al een nipte meerderheid. In principe heeft hij dus niemand nodig om verder te doen. Al is het op lokaal niveau altijd veiliger om een buffer te hebben.

Kortrijk en Oostende

Zijn Open VLD-collega’s in Kortrijk en Oostende doen het minder goed. Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne blijft ter plaatse trappelen. Ondanks een terugval blijft CD&V, die Van Quickenborne de vorige keer uit het bestuur kon houden, daar de grootste. En in Oostende is de patstelling compleet. Vlaams viceminister-president Bart Tommelein en burgemeester Johan Vande Lanotte (SP.A) slagen er op het eerste gezicht allebei niet in om vlot een coalitie op de been te brengen. Of ze moeten een absolute monstercoalitie vormen. Het resultaat van Tommelein valt tegen. Hij moet na de stadslijst van Vande Lanotte ook Vlaams Belang en N-VA voor zich laten.

Turnhout

Tot slot wreekt het politieke tumult in Turnhout zich dubbel hard. N-VA is nog een schim van zichzelf en de andere traditionele partijen kunnen er niet van profiteren. Dat stuwt Vlaams Belang naar boven als grootste partij.

