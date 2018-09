Peter was perfecte man, tot het lichaam van zijn vrouw gevonden werd. Hij had er één miljoen voor over om spoorloos te verdwijnen

Ze woonden in een prachtig huis, maakten vaak internationale reizen en hun drie kinderen gingen naar de beste scholen. Voor wie de familie Chadwick uit de Amerikaanse staat Californië kende, was er nooit een vuiltje aan de lucht. Tot de moeder vermoord werd en de vader spoorloos verdween. Momenteel staat de man bovenaan de lijst van meest gezochte criminelen. Volgens de politie kan hij écht overal zijn.

Het verhaal begint zo’n zes jaar geleden. Na schooltijd merkt een moeder dat er nog twee jongens achtergebleven zijn aan de schoolpoort. Het zijn de zonen van haar buren, de familie Chadwick.

Een vreemde situatie, vindt ze. Hun ouders zijn immers nooit te laat. Zowel vader Peter, die een klein fortuin heeft opgebouwd met vermogensbeheer en vastgoed, als moeder Quee Choo, die het huishouden runt, zijn zeer toegewijde ouders.

Bloed op de muur

De vrouw beslist om de jongens zelf naar huis te voeren en zo eens te controleren of alles wel in orde is. Maar wanneer ze aanbelt, doet niemand de deur open. Ook telefonisch zijn Peter en Quee Choo niet te bereiken.

Diezelfde avond contacteert de buurvrouw de politie, waarna enkele agenten langsgaan bij het huis van de familie Chadwick. Ze forceren de deur, gaan van kamer tot kamer maar treffen niemand aan. Bovendien is de kluis van het gezin volledig leeggemaakt.

En dan doen ze plots een verdachte ontdekking in de badkamer. Er ligt gebroken glas en er zijn roodbruine spatten op de muur. Bloed.

Foto: Newport Beach Police Department

“Mijn vrouw is dood”

Er wordt meteen een onderzoek én een grootschalige zoekactie gestart naar het verdwenen koppel, maar dat levert niet meteen iets op.

Tot er de volgende ochtend om half zes een noodoproep binnenkomt bij de politie van San Diego, zo’n 150 kilometer verderop. Het is Peter Chadwick. Hij staat aan een tankstation aan de Mexicaanse grens.

“Mijn vrouw is dood”, zegt hij aan telefoon. “Ze hebben haar meegenomen. De inbreker en zijn vriend. Ze zijn er net vandoor gegaan.”

Verhaal verandert voortdurend

Eenmaal bij de politie doet Peter Chadwick een vreemd verhaal uit de doeken. Volgens hem had een klusjesman, die aan de slag was in zijn huis, zijn vrouw voor zijn ogen verdronken in bad. Onder bedreiging van een mes moest hij haar lichaam in een deken wikkelen en in zijn wagen leggen.

Nadien moest hij de kluis leegmaken en begonnen de twee te rijden. Tot ze bij het tankstation kwamen, waar een vriend van de klusjesman hen opwachtte. De twee laadden het lichaam en de buit over in een andere wagen, en lieten Chadwick achter.

Foto: Newport Beach Police Department - AP

Maar omdat de man zijn verhaal voortdurend een beetje verandert, merkt de politie al snel dat er iets niet klopt. Zeker omdat hij alles heel rustig en zonder veel emotie vertelt. Vijf uur later wordt hij zelf opgepakt. Hij is de hoofdverdachte in het dossier van de moord op zijn vrouw. Maar... waar is haar lichaam?

Barsten in imago

Pas acht dagen later, op 18 oktober, merkt een agent in een buitenwijk van San Diego een blauwe afvalcontainer op. Wanneer hij dichterbij komt, merkt hij een hevige stank en een massa vliegen op. Hij weet meteen hoe laat het is. Tussen het vuilnis ligt het lichaam van Quee Choo.

Intussen zien de speurders ook de eerste barsten in het perfecte imago van het gezin. Peter blijkt niet gelukkig geweest te zijn. Volgens vrienden werd er al gepraat over scheiden, zeker omdat de man al langer vreemdging.

Aan de politie bekent de man dat hij inderdaad vreemdging. En dat zijn vrouw daar de gevolgen van ondervond. Maar haar vermoorden? Dat nooit!

En plots is hij weg…

De borgsom om vrij te komen in afwachting van een proces is in Californië één miljoen dollar. Speurders vragen nog om dat bedrag op te trekken “omdat de verdachte toegang heeft tot grote bedragen, mogelijk miljoenen” en ze vrezen dat hij de benen zal nemen.

Foto: Newport Beach Police Department - AP

Maar omdat hij tot dan toe een modelburger is, beslist de rechter dat hij vrijgelaten mag worden na het betalen van één miljoen dollar en het afgeven van zijn paspoort. Twee jaar lang gaat het goed en komt hij alle voorwaarden na. Tot op 16 januari 2015.

Peter Chadwick moet voor de rechter verschijnen, maar daagt niet op. Niemand kan hem nog vinden. Speurders zien dat hij miljoenen heeft afgehaald van zijn bankrekeningen. Er worden ook boeken gevonden over het aannemen van een andere identiteit en het leven onder de radar.

“Hij kan overal zijn”

Meer dan drie jaar later staat de politie nog geen stap verder. De man is nog steeds vermist. Hij staat bovenaan een lijst van meest gezochte criminelen van de United States Marshals Service.

Met een podcast hoopt de politie nu een nieuw spoor te vinden naar de man. Omdat hij zo veel geld heeft, houden de speurders er rekening mee dat hij “echt overal ter wereld kan zijn”.