Belgische speurders onderzoeken in Zuid-Afrika dood van Brugse advocaat

Was de dood van een Brugse jurist die al enkele jaren in Zuid-Afrika woonde een spijtig ongeval of was er toch meer aan de hand. Dat wil het federaal parket ter plaatse onderzoeken. Het verkoolde lichaam van Pieter-Jan Staelens (35) werd deze zomer aangetroffen in zijn auto.

Bij het federaal parket, waar niemand bereikbaar was voor commentaar, wacht men op groen licht om een rogatoire commissie naar Zuid-Afrika te sturen. Ze willen niet alleen de exacte omstandigheden onderzoeken hoe Pieter-Jan Staelens aan zijn einde kwam. Ze willen ook weten of er een mogelijk verband is met een ander mysterieus overlijden. Dat van Thomas Ngeze, een 27-jarige Belg van Rwandese afkomst die deze zomer dood in zijn hotelkamer in Johannesburg werd gevonden. Doodsoorzaak eveneens onbekend.

De dood van de 27-jarige jurist Thomas Ngeze werd door zijn familie zeer snel toegeschreven aan een doodseskader van het Rwandese regime. Vader Hassan Ngeze was tot 35 jaar gevangenschap veroordeeld voor het Arusha-tribunaal vanwege zijn rol bij de genocide op de Tutsi’s in Rwanda in 1994.

Justitie hechtte daar aanvankelijk weinig geloof aan. Tot goed een maand later een tweede Belg in verdachte omstandigheden stierf: Pieter-Jan Staelens, een 35-jarige Brugse advocaat die in 2015 naar Zuid-Afrika was verhuisd met zijn Gabonese vrouw en hun drie kinderen en daar voor een carrièreswitch koos.

Lees ook: Twee Belgische juristen dood in Zuid-Afrika: Rwandees complot of ‘wilde speculaties’?

Op zondag 29 juli werd hij dood aangetroffen in zijn uitgebrande Volkswagen Amarok, gewoon naast de weg even buiten de stad Hermanus.

Een ongeval of een roofoverval? “Er waren getuigenissen over schoten of steekwonden. Maar de autopsie heeft uitgewezen dat er geen schot- of steekwonden waren op het lichaam”, verklaarde vader Bart Staelens aan VRT Nws. Maar er waren ook geen sporen van een aanrijding.

Doodseskaders

Het staat vast dat Staelens, hoewel formeel niet als advocaat aan het werk in Zuid-Afrika, de verdachte dood van Thomas Ngeze op vraag van de familie aan het onderzoeken was. Hij kende de familie Ngeze nog vanuit Brugge, had vroeger opgetreden als hun raadsman.

Dat de Rwandese geheime diensten, inclusief doodseskaders, actief zijn in Afrika en op sommige plaatsen in Europa en Noord-Amerika, is al lang geen geheim meer. Of ze ook iets te maken hebben met de dood van de twee landgenoten, dat wil het Belgische gerecht nu onderzoeken. Wanneer speurders vertrekken, staat nog niet vast.

In ons land was advocaat Pieter-Jan Staelens onder meer bekend als advocaat van Navid Sharifi. Die kwam in 2008 als vluchteling uit Afghanistan naar ons land. Hij vroeg hier asiel aan, sprak Nederlands en werkte als loodgieter. Toen zijn asielaanvraag werd afgewezen en hij terug naar zijn geboorteland moest, brak een golf van solidariteit los. Uiteindelijk moest hij toch weg, maar kon een half jaar later toch terugkeren. Legaal dit keer. Met de hulp van zijn advocaat.