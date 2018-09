Beerschot Wilrijk-trainer Vreven geschorst tegen Union nadat hij hoofd aan hoofd stond met de ref

Brussel - Tijdens de verplaatsing van zijn club Beerschot Wilrijk naar Union op speeldag 10 in 1B moet Stijn Vreven plaatsnemen in de tribunes. De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) legde de coach van de Ratten een schorsing op van 8 oktober tot en met 14 oktober.

Vreven moet ook 1.000 euro boete ophoesten. Die sanctie is het gevolg van zijn gedrag ten aanzien van de scheidsrechter Wesley Alen in het duel bij OH Leuven van 19 augustus.

Zowel na het affluiten van de eerste helft als na het eindsignaal ging Vreven verhaal halen bij de ref. Met woord en gevaar zou de T1 van Beerschot Wilrijk duidelijk gemaakt hebben dat hij het niet eens was met beslissingen.

Toen Vreven hoorde dat Alen een verslag van zijn “vijandig gedrag” zou opstellen, ging de coach ook nog eens de kleedkamer van de ref binnen. Daar zouden nog verwijten gevallen zijn. Vreven en Alen zouden bijna hoofd aan hoofd gestaan hebben.