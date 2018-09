Burgemeester Somers legt opnieuw beslag op wagen van onverbeterlijke Mechelse wegpiraat (20)

Antwerpen / Mechelen - In Mechelen heeft burgemeester Bart Somers (Open Vld) voor de tweede week op rij een wagen in beslag genomen omdat een wegpiraat er herhaaldelijk roekeloos rijgedrag mee vertoond had. De wagen in kwestie werd sinds april al negen keer geverbaliseerd voor snelheidsovertredingen, gsm-gebruik achter het stuur en gevaarlijk rijgedrag. De afgelopen weken kwamen nog eens een tiental meldingen over het voertuig binnen, stelt de lokale politie van de zone Mechelen-Willebroek.

Vrijdagmiddag werd de wagen opgemerkt door een patrouilleploeg van de politie op de Battelsesteenweg. De 20-jarige bestuurder werd overgebracht naar het commissariaat. Hij had blijkbaar ook de intentie om deel te nemen aan een trouwstoet in Dendermonde dit weekend, maar dat zal dus alvast niet lukken met dat voertuig.

“Blijkbaar was mijn signaal van vorige week niet voldoende voor deze man”, reageert Somers. “Ook nog de afgelopen dagen bleef het voertuig roekeloos door onze stad rijden. Zo onder meer eergisteren in de wijk Galgenberg. Dit dwingt mij opnieuw tot een drastische beslissing en het voertuig bestuurlijk in beslag te nemen. Ik duld het niet dat inwoners en bezoekers van onze stad in gevaar worden gebracht door zulke roekeloze chauffeurs.”