NTGent past voorstelling Lam Gods niet aan na controverse over vrijende acteurs voor kinderen

Gent - Het Gents theatergezelschap NTGent past zijn voorstelling niet aan nadat beelden opdoken waarin naakte acteurs een intieme choreografie uitvoeren in de buurt van kinderen. Het gaat om kinderen die mee acteren in het stuk. Het NTGent wijst erop dat van penetratie of seks geen sprake is en dat de kinderen goed begeleid worden.

Bij de avant-première van Lam Gods lijken een naakte man en vrouw, die Adam en Eva spelen, te vrijen. Ze worden omringd door een groepje erg jonge kinderen, die toekijken. Het NTGent ziet geen probleem in de choreografie en beklemtoont dat de kinderen en hun ouders goed begeleid worden.

Eerder kwam het NTGent nog in een mediastorm terecht nadat een zoekertje verscheen waarin het gezelschap een jihadstrijder wilde casten. Vrijdag gaat de voorstelling in première. Het NTGent heeft alvast besloten twee bijkomende voorstellingen te voorzien in België.

