Steekpartij Ravensburg: drie mensen ernstig verwond

Bij een steekpartij in het Duitse Ravensburg zijn drie zwaargewonden gevallen. Dat meldt de lokale politie op Twitter. De aanvaller kon volgens de politie meteen opgepakt worden.

Een van de gewonden lag 50 meter verwijderd van de andere twee. Het is niet duidelijk of die persoon daar werd aangevallen of dat hij weggelopen was. Ook over de achtergrond van de feiten en de leeftijd of identiteit van de dader en slachtoffers is nog niets bekend. De zone waar de feiten gebeurden, is afgesloten door de politie.

Verdere details ontbreken nog.