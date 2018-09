“In ware commandostijl”: Hector het hangbuikzwijntje ontvoerd om doodstraf te ontlopen

Dierenliefhebbers hebben vrijdagmiddag een Vietnamees hangbuikzwijntje ontvoerd uit het dierenpark van het Luxemburgse Athus. Ongetwijfeld in de hoop zo de doodstraf die Hector boven het hoofd hing, af te wenden...

Het Vietnamese hangbuikzwijntje is al meer dan tien jaar een geliefde bewoner van het dierenpark van Athus, tegen de grens met het groothertogdom Luxemburg. Maar vorige week raakte bekend dat ook Hector afgemaakt moest worden, omdat hij leeft in de regio waarin op bevel van minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) alle zwijnen afgemaakt moeten worden om de verspreiding van de Afrikaanse varkenspest tegen te gaan.

Tot onbegrip van de inwoners van Athus en omstreken: sinds het nieuws bekendraakte, tekenden al meer dan 4.000 mensen een petitie om het zwijntje te redden. “Omdat het doden van één dier de Afrikaanse varkenspest niet gaat tegenhouden! Omdat Hector niet ziek is, en woont in een afgeschermde omgeving! Omdat er andere oplossingen bestaan dan het doden van een onschuldig dier! Omdat dit zwijntje onze kinderen al jarenlang plezier verschaft!”, motiveren de organisatoren hun oproep.

Directrice: “Een regelrechte genocide”

Ook Marianne Labenne, directrice van het park, begrijpt de beslissing niet: “Ik heb ook de duizenden oproepen om Hector te redden op het internet gelezen. Begrijpelijk: dat dier is al tien jaar bij ons. Iedereen houdt van hem, de kinderen mogen hem zonder angst aaien.”

Labenne noemt de beslissing om meer dan 4.000 everzwijnen af te maken in het zuiden van de provincie Luxemburg zonder verpinken dan ook een “genocide”. Burgemeester Véronique Biordi kan naar eigen zeggen echter niet ingrijpen: “Er is geen beroep mogelijk tegen de beslissing van de minister. Wij zijn aan handen en voeten gebonden door de wet.”

Een verklaring die enkele fans van Hector blijkbaar niet konden smaken: het zwijntje (ongeveer 50 kg zwaar) werd vrijdagmiddag omstreeks 14u ‘ontvoerd’ uit het dierenpark. “Ik beeld me in dat het een echt commando was dat Hector heeft gekidnapt”, aldus directrice Labenne. Er is naar verluidt nog geen losgeld geëist.