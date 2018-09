Waarom Eden Hazard liever tegen Liverpool dan tegen Bournemouth speelt

Klaar voor wereldgoal nummer twee. Met Liverpool treft Eden Hazard zaterdag opnieuw de ploeg tegen wie hij woensdag nog zo heerlijk scoorde. Met zes doelpunten in zeven matchen verkeert de Rode Duivel in bloedvorm. En belangrijker: Hazard is evenzeer beslissend in toppers. Meer zelfs: hij blijkt productiever te zijn in topmatchen dan tegen de kleintjes uit de Premier League.