Facebook ontdekt nieuw beveiligingsprobleem: wereldwijd 50 miljoen gebruikers getroffen

Facebook heeft afgelopen dinsdag een beveiligingsprobleem ontdekt in zijn systeem dat wereldwijd bijna 50 miljoen gebruikers treft. Dat heeft het Amerikaanse bedrijf vrijdag bekendgemaakt.

Volgens Facebook konden hackers gebruikmaken van de “view as”-functie (waarmee gebruikers van het sociale netwerk hun eigen profielpagina kunnen bekijken alsof ze een bezoeker zijn) om die pagina’s over te nemen. “Aangezien we ons onderzoek nog maar net opgestart hebben, moeten we nog uitzoeken of deze accounts misbruikt zijn, dan wel of er privé-informatie gelekt werd”, meldt Facebook.

Het bedrijf benadrukt dat het bewuste lek al gedicht is, en dat de overheid werd ingeschakeld om de hackers op te sporen. De “View as”- functie wordt wel tijdelijk wereldwijd uitgeschakeld, tot het onderzoek naar het beveiligingslek afgerond is. Bovendien werden naast de 50 miljoen getroffen accounts ook 40 miljoen andere gebruikers gedwongen om opnieuw in te loggen op hun Facebook-account. Volgens het bedrijf moet weliswaar niemand zijn paswoord aanpassen.

Facebook verontschuldigt zich in een mededeling op de bedrijfswebsite voor het lek: “De privacy en veiligheid van onze gebruikers is ongelooflijk belangrijk, en het spijt ons dat dit gebeurd is”. Dat bleek onvoldoende om het vertrouwen op de beurs te behouden: het aandeel van Facebook zakte meteen met 3 procent.