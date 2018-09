Doek is gevallen voor staalproducent Trebos-Duferco in Tildonk

Haacht - Bij staalproducent Trebos-Duferco in Tildonk (Haacht) is vrijdag de productie definitief stilgelegd. Vijfenzestig werknemers verliezen hun job. Het was de laatste vestiging van het Italiaans-Zwitserse Duferco in België.

Trebos-Duferco in Tildonk werd in 1961 opgestart door het Waalse staalbedrijf Boël en stelde in zijn hoogdagen meer dan 400 mensen te werk. Toen het bedrijf in 1999 werd overgenomen door het Italiaans-Zwitserse Duferco werkten er nog 170 mensen. Na vier herstructureringen bleven er uiteindelijk nog 65 over: 53 arbeiders en 12 bedienden. Maar na zware verliezen de afgelopen jaren zag de directie geen andere uitweg meer dan het bedrijf te sluiten.

Directie en vakbonden hadden woensdagavond pas een sociaal akkoord bereikt over de sluiting. Dat werd donderdag door een grote meerderheid van de werknemers goedgekeurd.

Het sociaal akkoord voorziet in een volledige opzegvergoeding, aangevuld met een sluitings- en afscheidspremie. Tien werknemers komen in aanmerking voor SWT (Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag, de opvolger van het brugpensioen) op 58 jaar. Daarvoor is een aangevraagd ingediend bij de minister van Werk. Een beslissing zou volgende week volgen. Er is voor de werknemers naargelang de leeftijd ook drie tot zes maanden outplacement voorzien.

Vijf arbeiders en twee bedienden kunnen nog enkele maanden aan de slag blijven voor de ontmanteling van het bedrijf.

“Het was voor iedereen bijzonder zwaar. Tachtig procent van de werknemers zijn immers 50-plussers met een hoge anciënniteit die in bepaalde gevallen tot 40 jaar oploopt”, zegt vakbondsman Rudi Goris (ACV). “Ik heb gelukkig kunnen bekomen dat de outplacement nog in het bedrijf zelf georganiseerd wordt zodat de werknemers mekaar daar nog zullen kunnen blijven zien. Outplacement is hier absoluut nodig want door de leeftijd en het specifieke werk dat men in dit bedrijf moest doen, zal het niet makkelijk worden om terug werk te vinden.”

Het is nog onduidelijk wat er met het bedrijfsgebouw en het terrein zal gebeuren.