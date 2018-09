Politie zoekt vermiste Daniel Lagrou uit Gistel

Gistel - Politie en gerecht zijn op zoek naar de 71-jarige Daniel Lagrou uit Gistel.

Op woensdag 26 september 2018 na 20u30 verliet de 71-jarige Daniel Lagrou zijn woonplaats in de Koolaerdstraat in Gistel. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de man. Daniel is 1m67 groot en mager gebouwd. Hij heeft kort donker haar, donkere ogen en draagt een zwarte bril.

Hij mankt wanneer hij wandelt en heeft een zeer slecht zicht. Er is niet geweten welke kledij hij droeg op het moment van zijn verdwijning maar meestal draagt hij een geruit hemd en een donkere jeans.

Hebt u Daniel Lagrou nog gezien of weet u waar hij is, neem dan contact op met de speurders via het gratis nummer 0800 30300. U kan uw tips ook sturen naar opsporingen@police.belgium.eu.