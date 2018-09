Geen extra maatregelen in sportschool na verkrachting leerlinge: “We willen er geen gevangenis van maken”

In het VILO was er vrijdag een infomoment voor alle ouders na het incident van woensdagavond. Toen werd een meisje uit het tweede jaar verkracht door een 15-jarige medeleerling. “Onze eerste bekommernis is haar gezondheid”, zegt haar familie.

De verschrikkelijke feiten deden zich woensdagavond voor op de domeinen van Ter Borcht in Meulebeke, waar het Vrij Instituut voor Lichamelijke Opvoeding (VILO) gevestigd is. In de sportschool zitten zo'n 150 leerlingen op internaat. Ze volgen er sportwetenschappen of lichamelijke opvoeding en sport en kunnen kiezen uit twaalf sportvakken.

Volgens bronnen uit de school hadden twee van de leerlingen maandag afgesproken op Ter Borcht. Het 15-jarige meisje uit Henegouwen en haar leeftijdsgenoot ...