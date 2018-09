Rommel, stank en overal ratten: gemeente zet grove middelen in om verloederd huis te ontruimen

Tremelo - Nadat de bewoners van de Boterstraat in Tremelo samen een klacht wilden indienen over de aanhoudende stank en ongedierte aan een huurwoning in de buurt, schoot de gemeente in actie. De verloederde woning werd gisteren met groot geschut ontruimd. De bewoners moesten eigenlijk al eind deze maand uit hun huurwoning.

Erger dan boer Charel. Zo omschrijft burgemeester Paul Dams (Open VLD) de omstandigheden in de Boterstraat. Het huis met grote tuin is momenteel nog bewoond, maar brengt een vreselijke stank met zich mee en staat tot aan de omheining vol rommel. Ook het aantal ratten is de laatste maanden niet meer bij te houden. De buren vroegen om actie en schreven daarom eerder al een brief aan de burgemeester om de situatie aan te klagen en zeggen dat de overlast al sinds begin dit jaar aanhoudt. De buren zouden ook al verschillende keren klacht hebben ingediend bij de gemeente, maar telkens zonder resultaat.

Petitie

Om hun klacht kracht bij te zetten hadden bewoners van de Boterstraat en de nabijgelegen IJzerstraat verleden week ook een petitie met tientallen handtekeningen naar de burgemeester gestuurd. Na een eerste beperkte opruimactie, besliste burgemeester Dams deze week om het groot geschut in te zetten en met hulp van gemeente-arbeiders het huis en de tuin helemaal op te kuisen. “We hebben zelfs een bulldozer moeten inzetten”, aldus de burgemeester. “Zo erg was het.”

De burgemeester beloofde daarnaast om volgende week ook het ongedierte aan te pakken. “Eerst zal alles worden ontsmet, waarna ook de ratten zullen worden verwijderd”, aldus Dams.

Ouder koppel

“Voor de bewoners - het zou om een ouder koppel gaan - heb ik ook met het OCMW contact opgenomen om een oplossing voor hen te zoeken, aangezien zij volgende maand het huis moeten verlaten.” De bewoners, die het huis huurden, zouden op vraag van de eigenaar afgelopen maand al de woning hebben moeten verlaten, maar zouden hiervoor van de vrederechter een maand uitstel hebben gekregen. Ze zullen ook voor de kosten van de ontruiming opdraaien. Of dit zal lukken is een andere vraag. De omwonenden waren alvast tevreden met de eerste opruimacties.