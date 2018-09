Hier wijst de kerkklok vier verschillende uren aan: “Zo kan je nooit te laat thuis komen”

Was het nu half negen of zes uur? In Lubbeek is het niet duidelijk. Foto: fg

Lubbeek - De renovatie van de Sint-Martinuskerk ligt al tien jaar op tafel. De stilstaande klok was al lang een doorn in het oog. De klok staat aan elke kan van de kerk op een ander uur. “Zo kan je in ieder geval nooit te laat thuis komen”, klinkt het

De komende maanden wordt er werk gemaakt van de restauratie van de kerk van Sint-Martinus Lubbeek. Het dossier rond de restauratie is inmiddels meer dan 10 jaar oud als gevolg en bleef aanslepen door een ziekte architect die het werk toegewezen kreeg.

Visitekaartje

De kerk zelf is aan een grondige renovatie toe, zowel binnen waar delen van het plafond nar beneden dreigen te vallen, als aan de buitenkant van de kerk; Een doorn in het oog van de kerk is de torenklok. Burgemeester Theo Francken (N-VA) drong er bij het schepencollege nog maar eens op aan de kerkklok zo spoedig mogelijk te herstellen. “Ze is het visitekaartje van het centrum en ik zou dan ook willen dat de klok met voorrang wordt aangepakt”, aldus Francken. Alhoewel de torenklok nog nauwkeurig de uren en kwartieren slaat, staan de wijzers van de drie wijzerplaten alle drie op verschillende uren en is het nooit duidelijk welke nu het juiste uur is. Vast staat dat men op die manier nooit te laat kan thuiskomen was het lachertje tijdens de gemeenteraad.