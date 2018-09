Nominatie van opperrechter Kavanaugh goedgekeurd ondanks last minute drama: cruciale Republikein eist nog FBI-onderzoek

De commissie Justitie van de Amerikaanse Senaat heeft de nominatie van rechter Brett Kavanaugh goedgekeurd. De kandidatuur van Kavanaugh moet wel nog door de volledige Senaat goedgekeurd worden. De cruciale Republikeinse senator Jeff Flake stemde voor, maar enkel op voorwaarde dat in tussentijd een FBI-onderzoek naar het vermeende seksueel grensoverschrijdend gedrag gevoerd wordt.

Na de getuigenissen van het vermeende slachtoffer Christine Blasey Ford en rechter Kavanaugh zelf gisteren, drukten de Republikeinen in de commissie Justitie vandaag een stemming over de nominatie van Kavanaugh door. De Republikeinen konden met hun 11 commissieleden de 10 Democratische leden negeren, maar enkel als alle Repubikeinen voor zouden stemmen. Dat bleek echter niet zo eenvoudig: met name senator Jeff Flake uit Arizona werd onder druk gezet door de Democraten om de nominatie van Kavanaugh niet goed te keuren.

Dat bleek ook doorheen de dag: actievoerders protesteerden in en rond de Amerikaanse Senaat in de hoop Flake nog op andere gedachten te brengen. Eén actievoerder drong zelfs door tot in de lift met Flake, en deed een emotionele oproep (“U staat toe dat een man die iemand seksueel misbruikt heeft, zetelt in het Hooggerechtshof. Dit is afgrijselijk.”) terwijl de senator ongemakkelijk toekeek.

De druk had blijkbaar effect op Flake: tijdens de zitting van de commissie wandelde hij naar buiten en sommeerde hij enkele bevriende Democratische senatoren mee.

Toen alle senatoren weer op hun plaats zaten en er gestemd kon worden, vroeg Flake het woord. Hij stelde voor om de nominatie van Kavanaugh goed te keuren en naar de voltallige Senaat te sturen, met het bijkomende verzoek om eerst een (beperkt) FBI-onderzoek te laten uitvoeren.

Of dat onderzoek er ook komt, is nog niet zeker: de Republikeinse fractieleider Mitch McConnell zou ook kunnen beslissen om het verzoek van Flake te negeren en de nominatie meteen voor te leggen aan de Senaat.

Strijd om elke stem in de Senaat

Ook dan is een goedkeuring van de nominatie van Kavanaugh nog niet gegarandeerd: ook in de voltallige Senaat hebben de Republikeinen slechts een nipte meerderheid van 51 stemmen (tegen 49 voor de Democraten). Met Lisa Murkowski en Susan Collins hebben al twee Republikeinse senatoren laten weten dat ze nog niet beslist hebben of ze voor Kavanaugh zouden stemmen.

Anderzijds kunnen de Republikeinen misschien wel rekenen op de steun van enkele Democratische senatoren: zo staan Heidi Heitkamp (uit North Dakota) en Joe Manchin (uit West Virginia) voor zwaarbevochten tussentijdse verkiezingen in traditioneel Republikeinse staten.