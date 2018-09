Vorige zomer vielen er nog vier doden na verschrikkelijk ongeval, nu wordt kruispunt definitief afgesloten

Sint-Laureins / Maldegem - Het kruispunt van Celieplas met de E34/N49 ter hoogte van Maldegem wordt maandag 1 oktober definitief afgesloten. “Verkeer van en naar Sint-Laureins zal vanaf dat kruispunt niet meer mogelijk zijn” zegt Sylvie Syryn van Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen.

Grote oranje borden brengen een duidelijke boodschap. ‘Kruispunt Celieplas definitief afgesloten vanaf 1 oktober 2018’, staat er.

Hiermee wordt de plek, waar de voorbije zomer vier doden uit één familie te betreuren vielen, voor eens en voor altijd afgesloten van de E34/N49.

“Het kruispunt en de verkeerslichten verdwijnen”, blikt Sylvie Syryn, van het Agentschap Wegen en Verkeer vooruit. “De maatregel is nodig om de veiligheid op dit punt te verhogen. Het afsluiten van het kruispunt kadert in de ombouw van de N49 tot autosnelweg.”

“Aanvankelijk was het de bedoeling het punt pas later af te sluiten, na de aanleg van een nieuwe fietsersbrug over de N49. Het Agentschap heeft er samen met de politie en met de gemeenten Maldegem en Sint-Laureins voor gekozen de afsluiting te vervroegen om de veiligheid op dit punt te verhogen.”

Enkele maanden geleden kwam het punt nog maar eens in het nieuws toen een vrachtwagen er inreed op een file.

Een familie uit Lembeke werd hierbij bijzonder zwaar getroffen. Vier leden van eenzelfde familie verloren er toen het leven.

Ondanks het feit dat de begeleidende maatregelen, zoals een ontsluitingsweg vanaf het rond punt aan de verbrandingsoven richting Den Teut, niet afgerond zijn, verklaarde iedereen zich bereid het punt meteen af te sluiten.

Politiek Sint-Laureins, zowel meerderheid als oppositie, schaarde zich achter de gedachte dat men vanuit de gemeente beter enkele kilometer kan omrijden om de expresweg te bereiken. “Beter dit, dan nog meer doden”, luidde het toen.

“Maandag start de aannemer met de werken. De verkeerslichten op het kruispunt verdwijnen en de midden- en zijbermen worden dichtgemaakt. Tijdens de werken zal het verkeer over één rijstrook rijden zowel van als naar de kust.”

Via Balgerhoeke

Volgens Wegen en Verkeer blijft Sint-Laureins ook na de afsluiting bereikbaar. “Fietsers maken gebruik van het fietspad langs het afleidingskanaal van de Leie. Landbouwvoertuigen rijden via de brug van de Bredestraat. Het auto- en vrachtverkeer gebruikt de Sint-Laureinsesteenweg en de nieuw aangelegde tunnel onder de N49 om via het centrum van Balgerhoeke richting E34/N49 te trekken”, klinkt het.

Buurtbewoners vragen zich echter af hoe de afwikkeling van het verkeer in de Balgerhoekse dorpskern en op de aansluiting naar de N9 er in de toekomst zal gaan uitzien.