Ze zijn vrienden, staan op zelfde lijst en maken nu ook samen ‘tsjeventelevisie’

Kim Martens, Matthias De Block en Marc Dhoore, drie vriendjes in de politiek. Kim en Marc zijn ook nog eens buren langs de N9 in Waarschoot. "Dat braakliggend stuk grond tussen hen in, dat had nog iets voor mij geweest", lacht Matthias. "Maar het is al verkocht. Jammer, dus" Foto: cte