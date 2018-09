Overheid wacht niet op resultaat beroepsprocedure en zet gepensioneerde landbouwer en zoon uit huis: "Een oude boom verplant je niet zomaar"

Evergem -

De zorgbehoevende landbouwer Robert De Craene (76) en zijn zoon Jacob (46) moeten uiterlijk dinsdag 2 oktober hun erf, dat aan Walgracht in Evergem ligt, verlaten. Daar zal om 8.15 uur een deurwaarder op toezien. Na een lange juridische procedure verwachten ze geen gunstige wending meer in de zaak. Ze zijn dringend op zoek naar een woning en pakken de huisraad en inboedel in. En dat terwijl hun hoeve die zou moeten wijken voor industrie weer ingekleurd is als landbouwgrond.